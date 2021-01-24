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3包商招待喝花酒 官員無罪脫身 檢認太離譜提上訴三審

記者白錫鏗╱台中24日電
南投縣工務處下水道工程科長廖崇傑，辦理工程涉嫌多次接受3家工程顧問公司招待飲宴、喝花酒，甚至帶小姐出場，一、二審以無對價關係判無罪，台中高分檢檢察官不服，指出廠商長期招待官員喝花酒事出有因，做催款、追加監造費用，提起上訴。（本報資料照片）
南投縣工務處下水道工程科長廖崇傑，辦理工程涉嫌多次接受3家工程顧問公司招待飲宴、喝花酒，甚至帶小姐出場，一、二審以無對價關係判無罪，台中高分檢檢察官不服，指出廠商長期招待官員喝花酒事出有因，做催款、追加監造費用，提起上訴。（本報資料照片）

南投縣工務處下水道工程前科長廖崇傑，辦理六件工程總工程款七千多萬（台幣，下同），多次接受三家工程顧問公司招待飲宴、喝花酒，甚至帶小姐出場，一、二審以無對價關係，判廖等八人無罪，台中高分檢不服，指廠商長期招待官員喝花酒事出有因，協助做催款、追加監造費用，以一、二審違背最高法院判例提起上訴。

台中高分檢認被告廖崇傑，對業者承攬標案均有主動積極聯絡、告知，給予「職務上行為」相對回應，但法官將各次招待不正利益，與廖在受招待前、後所為之職務上行為予以切割，未以整體歷程通盤審酌，符合刑事速審法上訴理由。

檢察官認業者長期供養官員，而官員協助廠商做催款、追加監造費用，均具有聯結的對價關係，已構成貪汙治罪條例收受不正利益罪，雙方對價關係事證明確，因此上訴三審。

台中地檢署起訴指出，廖崇傑2013年擔任下水道科長，葉姓技士為承辦人，承包商聯聖公陸續得標四件下水道科發包工程。

聯聖負責人張寶旗、駐點主任李仁棠認為，下水道科楊姓原承辦人常在督導時責罵或積壓公文、或違規扣款等方式刁難，因此找上其上司廖崇傑，免費招待廖飲宴，到有女陪侍酒店喝花酒，讓廖主動積極協助處理計畫審核、驗收、加速請款流程等事務，連葉姓承辦人也一起接受招待。

張姓包商招待廖崇傑等人飲宴後，大多再續攤到有女陪侍的酒店，從高雄的常鶴香格里拉酒店、凱撒帝苑酒店到台中金錢豹酒店、金麗都KTV、紫爵酒店都有，廖崇傑還三次帶小姐帶出場，費用1萬6000元（約572美元）到1萬8000元（約643美元），酒店消費二萬至六萬多元，由包商用「交際費」買單。

此外，另兩家工程公司也分別得標工程，也招待廖崇傑到台中有女陪侍的天上人間酒店、高雄常鶴香格里拉酒店，檢察官因此依貪汙罪起訴廖崇傑等八人。

法院一、二審以無對價關係，判決廖崇傑等八人無罪。至於廖、葉接受廠商招待至有女陪侍場所飲宴，可能違反公務員服務法等規定，應由所屬機關另為適法之處分。

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