石木欽案延燒 府院高層收過富商襯衫 監委也在名單中

公務員懲戒委員會前委員長石木欽。（本報資料照片）

石木欽案持續延燒，除司法院、法務部18日公布的20名法官及20名檢調人員外，據悉，監委蔡崇義過去長期在台南高分院擔任法官，也在佳和實業董事長翁茂鍾的送襯衫名單中；監院查辦此案更掌握一張「襯衫收受表」，當中不乏位居當今政府高位者，甚至還有府院及駐外高層。

據了解，翁茂鍾的筆記本記錄相當詳細，除了送禮紀錄完整，每天的行程見哪些人、討論何事、每場飯局出席的人員有誰都有詳細記錄，政界人士除了之前傳出的現任地方官、扁政府時期內閣官員等外，由於翁茂鍾長期在南部相當活躍，曾被翁茂鍾記載的餐宴對象包括許多南部地區的政治人物，其中不乏位居當今政府高位者，顯示他交友層面相當廣泛。

蔡崇義受訪時表示，翁茂鍾是撒網式的每一個法官都送，但強調他絕對沒有收，否則也不敢調查石木欽案；蔡崇義也透露，翁茂鍾寄到法院來的襯衫，是便宜的一般襯衫，如果有法官收下，變成翁的朋友，就進一步會有高檔襯衫寄到其住家。

蔡崇義表示，監院查辦此案過程，確實掌握有一張「襯衫收受表」，除司法官外，當中還記錄不少政商界人士收了多少翁茂鍾的高檔襯衫，他已經請調查官確認過，其中並沒有他的名字。「翁茂鍾要記在筆記本是他的事，但我沒有收是肯定的」。

法界人士指出，日前有知情人士透過管道告知蔡崇義，翁茂鍾的送禮名單堪稱「人人有份」，幾乎台南高分院所有法官都在內；翁茂鍾的筆記本更是形同「死亡筆記本」，無論對方有無收下餽贈物都被記上一筆，只要誰被記到就倒楣，若單憑筆記本紀錄內容清查，恐會血流成河，才會造成司法院與法務部都提出讓外界無法接受的調查報告。

法界人士指出，曾承審翁茂鍾案件的司法人員與翁有不當接觸，理當視為有問題，至於沒有承審翁茂鍾案件者，與翁之間的往來，是否該視為正常交際範圍，則有討論空間；重點還是在這些司法人員是否曾幫翁茂鍾處理個人或其請託的案件。

否則，若只要曾共同吃過飯、不管有無收下襯衫，但因被翁記載在筆記本中，就視為違紀，捲入恐不只司法人員，一旦名單公布，只怕更多的黨政高層會坐立難安了。

石木欽案原先由監委林雅鋒、王美玉、蔡崇義調查，之後監委換屆期間，蔡崇義受黑函攻擊，續任也遭法界反彈，因此退出此案，林雅鋒也未續任，此案剩下王美玉一人可將案子帶到第六屆，因提案彈劾 需要二位監委，因此在第五屆任滿前，由監委高涌誠加入此案。

翁茂鍾長年不當宴請、餽贈審、檢、調人員，引發社會譁然；立院時力黨團總召邱顯智昨表示，法務部長蔡清祥透露高檢署同意解密調查報告，立院朝野黨團對於成立調閱小組或委員會皆無異議，立法院長游錫堃指示，將在下周司法委員會預算 協商時處理。