神木淪山老鼠提款機 巡山員心痛落淚

宜蘭地檢署偵辦山老鼠案，盜伐過程在參天神木留下千瘡百孔痕跡，是許多第一線巡山人員心中的痛。(記者張議晨／翻攝)

宜蘭地檢署偵辦李姓男子為首的山老鼠盜伐集團，查獲盜伐林木總計3.25公噸，檢方痛斥該集團將千年神木當成「提款機」，昨天依違反森林法等罪起訴首謀、背工、車手、收贓者共12人；該集團合計盜伐11次，造成森林重大傷害，檢方罕見對李男求處20年重刑。

另外，集團成員羅男參與盜伐次數眾多，還負責找背工、車手，形同副指揮官角色，同樣求處16年重刑；全案有7嫌在押，落網者有6人有森林法前科，檢方建請法院續押，避免台灣 森林再遭浩劫。

李男等人利用手機通訊軟體，與熟識藝品店、收贓處聯繫，確認顏色、樹種、大小後，隨即動用機具切割，再將樹瘤、原木以人力搬運下山。狡猾的李男，為避免遭警方追緝，還安排前導車在前方「護航」，若前導車遇警方攔查，隨即通知後方車手迴轉躲避。

該集團總計入山盜伐11次，檢察官掌握李男等人盜伐證據後，去年9月指揮上百名人力，同步在台北、新北、桃園、北橫山區發動搜索，在加工廠起獲416件原木角材、木藝品、黃金磚等半成品，總重3.25公噸，市價約544萬元台幣(約19萬美元 )。

主任檢察官梁光宗痛斥山老鼠行徑惡劣，巡山員更形容，神木對愛山的人來說，是種信仰，現場看到它們被山老鼠開膛剖肚，心很痛，「眼淚都掉了下來。」

羅東林管處巡山員賴木成有20年資歷，細數入山與山老鼠對峙、查緝的經驗，至少上百次。他說，山老鼠鎖定扁柏、肖楠等貴重木，其中北橫明池一帶，因為有神木群，鄰近省道，常成為山老鼠鎖定目標。

許多山老鼠集團，都是找逃逸外籍移工上山盜伐，因山區沒有監視器，賴木成碰過移工持開山刀追殺，雙方在森林對峙；他說，逃逸移工若遭查緝，恐面臨遣返 ，許多人入山後，等同將生命豁出去，山區狀況比平地還驚險。

賴木成無奈說，珍貴的紅檜、扁柏，為了搬運、銷贓容易，集團採斬、鋸方式，在每棵參天的神木上開膛剖肚，雖然盜伐刑度增加，但判刑仍不夠重，山老鼠多半具有毒品前科，出獄後因缺錢，最後仍上山重操舊業，都是老面孔。