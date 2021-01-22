符合自首 法院外撞死妻與律師 判無期定讞

男子洪當興(右白衣者)開車撞輾妻子與律師，兩人死亡。(本報資料照片)

男子洪當興2017年在台南地院與台南地檢署間通道，駕廂型車衝撞、輾壓與他打離婚官司的妻子與律師黃政雄致死，法院一、二審原判洪死刑，但最高法院發回更審，高院 台南分院認定洪有「自首」減為無期徒刑，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

洪當興和妻子育有兩名孩子，因夫妻不睦分居，洪提離婚訴訟。家事法庭通知雙方在2017年7月17日下午調解離婚，洪第一次看到黃政雄，不知黃是妻子的律師，調解過程中因想起種種不快、又為爭孩子親權相持不下，不滿黃一直插嘴，非常火大。

雖然洪當興和妻子同意離婚，也調解完夫妻剩餘財產分配，但孩子親權待法官裁判，當天調解結束後，洪妻和黃政雄離開，洪看到兩人沿路交談，覺得兩人「好像很臭屁」，加上想起自己獨自扶養兩個小孩，日後可能失去親權，竟駕車將兩人活活撞死。

這是全台首次有律師在法院院區內因執行業務而遇害，洪在鬧出人命後，打電話向110、119報案，台南地院和高院台南分院認為，洪視人命如草芥，依殺人罪判處死刑；案件上訴二審後，最高法院認為，原審對洪是否有自首說明不清，加上事關極刑，因此撤銷發回。

高院台南分院更一審認為，洪當興在撞擊、輾壓被害人後約4秒停車，手機 因撞擊力道彈落，洪找到手機後便撥打110，但未接通，心急之下認為「應該先打119」，救護人員因此趕來救人，更一審因此認定洪的行為符合自首要件。

更一審認為，洪當興手段粗殘，幾乎是瞬間起意，一次殺害兩人，犯行嚴重，但審酌吳有「退縮、內向、壓抑、固執、自我中心、溝通障礙」品行，犯後想彌補卻又無力補償，且孩子已失去母親，不希望成為孤兒，減輕刑度為無期徒刑。

洪當興說，因案子太嚴重，覺得「道歉已無用處」，只寫過一次道歉信給受害律師家屬，怕再寫會有反效果。