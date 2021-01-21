公園上演3P活春宮 累犯男處拘役40日

去年11月9日深夜2時，2男1女相約在台南市大學路與育樂街口成大公園內長椅上及溜滑梯處玩3P，台南地院認3人共同犯公然猥褻罪，分處拘役40、20及10日。(記者邵心杰／攝影)

台南市周姓男子有野外露出的癖好，與維特上網友林姓男子、林姓女子3人為追求刺激，去年11月9日深夜2時15分相約在東區大學路與育樂街口成大公園內長椅上及溜滑梯處玩3P，誇張行徑被路過民眾發現後報警處理。周等3人坦承犯行，周有多次妨害風化前科、林也有毒品 前科，台南地院認周等3人共同犯公然猥褻罪，分處拘役40日、20日及10日，可上訴。

周在社群上毫不諱言自己的癖好，對他來說「野外露出」，是要在人前或是至少附近有路人的，四下無人他會覺得是露給鬼看嗎？

檢警調查，周等2男1女去年11月9日深夜2時15分，在成大公園內長椅上，周對林女性交後，3人再移動至該公園溜滑梯處玩3P，公然上演活春宮。雖然時值夜深人靜，周等3人誇張的行徑，仍被路過民眾目睹，當場嚇到合不攏嘴，立即報警處理。

台南地院審酌，周等3人知悉成大公園為公眾得出入場所，竟在社群網站 相互聯繫後，在成大公園性交，欠缺尊重他人觀念，更造成目擊者不適的感受。

且周曾有多次妨害風化前科、林有施用毒品素行、林女沒有前科，認3人所涉案的輕重有別，應予不同評價。惟考量3人坦承犯行，為公然猥褻時間在深夜2時許，兼衡犯罪動機、經濟狀況、教育 程度等一切情狀，認周等3人共同犯公然猥褻罪，分處拘役40日、20日及10日，可易科罰金。