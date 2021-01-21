性衝動女住院和病友做愛 台大沒顧好判賠

罹患思覺失調症有性衝動的女病患在台大竹東院區住院期間，和病友多次在病房廁所性交，最高法院認定台大疏於照顧，判需賠償。（本報資料照片）

思覺失調症女病患入住台大醫院竹東分院治療，因情色幻想「一直想做愛」，和陳姓中年病友多次在病房廁所性交，她母親發現後，輔助女兒提損害賠償訴訟，要求陳和院方賠償。台灣 高等法院判陳和台大竹東分院賠償40萬元台幣（約1.4萬美元）確定，醫院不服而提再審，高院 日前駁回再審之訴，台大竹東分院仍然得賠償。

該名女病患高二就出現幻聽、大妄想、失眠、在外遊蕩等症狀，2011年8月起陸續在台北市立聯合醫院松德院區等醫院治療，皆被診斷為思覺失調症，還比其他思覺失調症患者容易出現性衝動。2016年3月間，女子因思覺失調症發作而住進台大竹東院區。

女子母親指控，陳姓病友多次違反女兒意願強制性交，向陳和台大竹東院區索賠各40萬元台幣精神慰撫金。陳則說，每次都是女方同意才發生性關係，況且新竹地檢署在調查妨害性自主案時，台大竹東分院就曾函覆檢方女子在性交時仍保有足夠的自主判斷能力。

高院審理發現，醫院曾記下女子說「陳有問我要不要做愛，我就說好...有射在裡面」，醫護人員沒有提醒陳要與女子保持適當的互動距離，甚至在發現兩人有親密接觸後也沒約束陳，致使女病患遭性侵 三次，高院認為醫院未盡保護責任，判陳和台大竹東院區各賠女子40萬元。

台大竹東醫院去年6月提再審，高院再審庭則認為，醫院所提出陳的護理紀錄，醫護人員是在2016年4月1日才約束陳的四肢、隔離病室，在此之前只是「傾聽、陪伴、告知及提醒」，陳的護理紀錄難認足以動搖原判決。台大竹東分院不能再上訴。