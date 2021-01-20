賭博大亨涉跨國洗錢 警方逮人搗上百據點

嘉義聞人陳盈助（右）和妻子陳素月被帶到嘉義地檢署偵訊。（本報資料照片）

嘉義地區聞人陳盈助遭控旗下公司涉入網路博弈、跨國洗錢，檢警調監控近三年，昨天出動600人北、中、南同步搜索上百據點，扣得7000多萬現金（台幣，下同），傳喚近百人到案，將陳盈助、妻子陳素月、胞弟陳盈坤皆列嫌疑人，在嘉義地檢署漏夜訊問中。

據了解，61歲陳盈助為台灣 國際賭場教父級人物，多年前曾因職棒簽賭、六合彩組頭案被起訴，去年也疑涉洗錢案被調查，但最終都判無罪、不起訴；近年他積極參與公益，有人稱他為「大善人」。

檢調警查出，近百間名為「數位科技公司」、「軟體公司」、「管理公司」、「娛樂公司」形成的不法集團，經營20多個線上賭博網站，從事運動博弈、六合彩等簽賭，吸收的會員除了台灣、中國大陸民眾，也有不少東南亞 人士；集團在台設有機房與水房等，分工細膩，也藉機從事跨國洗錢。

檢警調2018年就接獲情資，密集追查，發現陳盈助近年以「福添福基金會」行善廣受好評，但經監控，他另設立的「福添福投資 公司」、「盈福開發公司」等，與這些不法公司有資金、人員上往來，懷疑陳盈助恐涉入，且位居重要角色。

案件還在蒐證偵辦階段，專案小組卻發現已鎖定的不法公司陸續關閉、解散，本月16日展開保全證據，先後執行兩波搜索；昨天橋頭地檢署、嘉義地檢署再指揮調查局、各地警分局及憲兵單位，共出動600多人，分頭到台北、嘉義、新營、高雄等地搜索住家、公司，扣得7000多萬、電腦等證物。

據了解，辦案人員在陳盈助位於嘉義市東區豪宅的保險箱，扣到1250萬多元，其他5800萬現金則從台北、台中公司搜出；檢警調上門時，陳盈助跟妻子陳素月都在住處，當下配合傳喚到案，被帶到嘉義地檢署訊問，全案朝洗錢、銀行法、賭博等罪嫌偵辦。