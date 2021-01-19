法界醜聞！40檢調法官涉貪 7法官、1檢察官擬送監院審查

公務員前懲戒委員會委員長石木欽。(本報資料照片)

前公務員懲戒委員會委員長石木欽任最高法院庭長、台灣高等法院院長期間接受商人翁茂鍾招待，被司法院移送監察院彈劾 後，爆出司法界眾多「石木欽們」；司法院、法務部昨天公布調查報告，有20名法官、20名檢調人員有違失，其中七法官、一檢察官擬移送監院審查，三名檢調人員分案調查是否涉刑責。本案涉及審、檢、調、警等高層，堪稱司法界大地震。

可能移送監院的包括最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長顏南全及吳雄銘、台南地院前法官蘇義洲，四人都承審過翁茂鍾相關刑民事訴訟，並於承審期間或之後與翁吃飯、球敘、收禮。另，高院 台南分院前法官曾平杉、陳義仲與高院前庭長林金村和翁交際次數分別23、16、15次也都接受餽贈。

已退休的嘉義地檢署前檢察長羅榮乾受翁茂鍾邀宴74次，由法務部移送監院審查。台南地檢署前檢察長方萬富、前檢察官曲鴻煜、調查局前處長秦台生辦案時與翁接觸，由檢方分案調查是否觸犯刑責。

去年8月監察院通過彈劾石木欽，監委王美玉、高涌誠9月舉行記者會表示，調查石木欽與佳和實業董事長翁茂鍾交往過程，發現眾多司法檢警調高層涉不當接觸、球敘、宴飲、甚至疑炒股，動搖公平審判基礎、傷害司法獨立與公正性，要求行政院與司法院查處並對社會揭露。司法院與法務部昨公布調查報告。

經調查，法官無人買股，林奇福等七人移人審會決議移送監院調查。優遇大法官蔡清遊和謝家鶴、洪佳濱、陳金圍、朱中和、洪昌宏、花滿堂、劉介民、尤豐彥、黃崑宗、胡景彬曾和翁吃飯球敘並收受襯衫，陳世淙、鄭小康收受襯衫，均有職務監督必要，但已逾五年無法懲處。

檢調部分除方萬富、曲鴻煜、秦台生、羅榮乾，根據翁的筆記本按圖索驥，宜蘭地檢前檢察長王崇儀購買佳和公司股票 25張、接受邀宴一次，高雄地檢前檢察長凌博志買佳和股票20張、接受邀宴21次、收襯衫五件，移由原任職機關查處。