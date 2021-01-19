贈衣、飲宴、炒股…27本筆記曝闇黑司法

石木欽案爆出多名司法官與富商翁茂鍾不當接觸，法務部張蔡清祥（圖）18日公布調查報告。(中央社)

公懲會前委員長石木欽遭檢舉貪瀆，佳和集團董事長翁茂鍾被懷疑行賄；台北地檢署雖查無不法，卻在鉅細靡遺筆記本上發現「吃吃喝喝」紀錄，不但讓石請辭、遭彈劾 ，也牽扯出被監委形容為現代版「百官行述」案外案，引發司法界震盪。

翁茂鍾有筆記習慣，遭扣押1996至2013年筆記27冊，記載從早至晚搭交通工具、處理什麼事、會見什麼人；他為了應付「大堆頭」還常工作到深夜。筆記本更有他為了1000萬美元 本票運用各種司法檢調關係求勝過程。

翁經營怡華公司積欠百利銀行近千萬美元，翁的公司以一張1000萬美金假本票抵押，因本票偽造，相關五件訴訟中都解套，本票不必執行。

翁茂鍾涉及應華精密公司炒股案曾遭羈押，交保後仍與石木欽、最高法院法官花滿堂、謝家鶴球敘；翁炒作佳和股票 時也與主任檢察官羅榮乾會面。翁還廣泛致贈「凱文詩丹」襯衫交友，這件網路賣價新台幣399元(約14美元)的便宜襯衫吹皺司法一池春水。

司法院調查，林奇福曾擔任翁茂鍾經營的怡華公司訴請本票債券不存在案三審審判長，2001年4月至2008年9月間和翁茂鍾聚會22次，收了營養品和衣服不下15次，判決結果維持怡華公司勝訴。

顏南全擔任怡華訴請百利銀行和諸慶恩賠償台幣5億多案三審法官，吃了18次飯、收了8次衣服和4次營養品，但怡華敗訴。吳雄銘是諸慶恩被控偽造定存單案三審法官，收過翁兩次衣服、吃一頓飯，最高法院以諸病故改判不受理。

方萬富在檢察長任內，部屬承辦「吳仙富偽造有價證券自首案」，他購買翁控制的怡安公司股票50張，接受邀宴五次、襯衫五件。檢察官曲鴻煜1995至2002年間偵辦吳仙富案，購買十張怡安股票、六度受贈襯衫。調查局前處長秦台生辦理和翁有關「諸慶恩偽造定存單案」時購買16張怡安股票、受邀宴19次、26件襯衫，檢方將調查三人是否涉及刑責。