我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

前特偵組發言人張進豐 涉詐建商被約談

記者賴佩璇／台北19日電
前特偵組發言人、律師張進豐（中）被控詐財，北檢指揮調查局台北市調查處約談到案。(記者葉信菉／攝影)
前特偵組發言人、律師張進豐（中）被控詐財，北檢指揮調查局台北市調查處約談到案。(記者葉信菉／攝影)

前特偵組發言人、律師張進豐，遭建商李力建設指控涉嫌以投資澳洲墨爾本市區土地為由，找人合資購地，事後偽造匯款證明，詐取澳幣1300多萬（約1000萬美元）。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分三路搜索約談張與妻子簡珮玲到案，漏夜偵訊，朝刑法詐欺及偽造文書等罪方向偵辦。

經漏夜偵訊，檢方諭令張進豐150萬元台幣交保，並限制出境出海，張妻簡珮玲則限制出境出海。另外張進豐之子張庭耀則因人在海外，將待其返國後再約談到案。

檢調調查，2018年4月間，張氏夫婦邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，由張庭耀代為赴約，張席間向建商宣稱，家人在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資當地房，遊說建商投資。

2018年5月12日，張庭耀向建商出示可行性評估報告，指該筆土地有極大獲利空間，邀約一同到墨爾本實地考察。建商看好地段並考量投資區塊完整，決定簽約合作。

建商指控，張進豐聲稱依澳洲不動產交易慣例，須先支付澳幣1200萬，依雙方對分投資比例，建商須支付澳幣600萬。建商匯出款項後，208年9月3日，該土地卻被澳洲墨爾本開發商「Mirvac」購入。

建商起疑，詳細查帳後才發現其中疑涉不法，認為遭詐騙折合新台幣近3億元(約1000萬美元)提告。

投資 澳洲 美元

上一則

桃園醫院群聚擴大 專家籲下一步應注意家庭群聚

下一則

贈衣、飲宴、炒股…27本筆記曝闇黑司法

延伸閱讀

港媒：黃之鋒家人已低價售屋 遠赴澳洲

港媒：黃之鋒家人已低價售屋 遠赴澳洲
外星人入侵？澳洲黃金海岸出現超高速「不明飛行物」

外星人入侵？澳洲黃金海岸出現超高速「不明飛行物」
中澳交惡波及龍蝦出口轉往內銷 澳洲民眾：餐餐吃到膩

中澳交惡波及龍蝦出口轉往內銷 澳洲民眾：餐餐吃到膩
美超猛賽鴿橫渡太平洋達澳洲 卻面臨被撲殺命運

美超猛賽鴿橫渡太平洋達澳洲 卻面臨被撲殺命運

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦