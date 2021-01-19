前特偵組發言人張進豐 涉詐建商被約談

前特偵組發言人、律師張進豐（中）被控詐財，北檢指揮調查局台北市調查處約談到案。(記者葉信菉／攝影)

前特偵組發言人、律師張進豐，遭建商李力建設指控涉嫌以投資澳洲 墨爾本市區土地為由，找人合資購地，事後偽造匯款證明，詐取澳幣1300多萬（約1000萬美元 ）。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分三路搜索約談張與妻子簡珮玲到案，漏夜偵訊，朝刑法詐欺及偽造文書等罪方向偵辦。

經漏夜偵訊，檢方諭令張進豐150萬元台幣交保，並限制出境出海，張妻簡珮玲則限制出境出海。另外張進豐之子張庭耀則因人在海外，將待其返國後再約談到案。

檢調調查，2018年4月間，張氏夫婦邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，由張庭耀代為赴約，張席間向建商宣稱，家人在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資當地房，遊說建商投資。

2018年5月12日，張庭耀向建商出示可行性評估報告，指該筆土地有極大獲利空間，邀約一同到墨爾本實地考察。建商看好地段並考量投資區塊完整，決定簽約合作。

建商指控，張進豐聲稱依澳洲不動產交易慣例，須先支付澳幣1200萬，依雙方對分投資比例，建商須支付澳幣600萬。建商匯出款項後，208年9月3日，該土地卻被澳洲墨爾本開發商「Mirvac」購入。

建商起疑，詳細查帳後才發現其中疑涉不法，認為遭詐騙折合新台幣近3億元(約1000萬美元)提告。