退將洩密遭通緝竟照領退俸優存 軍方：判刑確定將追繳

退役中將林勤經洩密遭通緝，卻仍領月退俸及18%優存。（本報資料照片）

退役中將林勤經於2007年赴美國，但涉違反國家機密保護法於2014年遭通緝 ，但仍領取月退俸、18%優惠存款，引起討論；國防部 17日表示，一切依法行政，若遭判刑確定會追繳退俸。

媒體報導，國防部整合評估室前主任林勤經在2007年退役後赴美，調查局發現，林勤經在任職時，將建構指揮系統「博勝案」的招標內容，事先洩露給軍火商，但林卻不願出面說明。

媒體報導指出，2014年遭台灣 高等法院檢察署以違反「國家機密保護法」通緝，而林勤經在2014年至2018年竟續領月退俸、18%優惠存款，合計約新台幣210萬元（約7.48萬美元），迄今無法追討。

中央社報導，國防部回應，由於月退俸為每半年領一次，高檢署於2014年1月17日以違反國家機密法，發布通緝時，已經發給上半年的退俸，下半年的退俸則立即停發；18%優存部分，由於「陸海空軍軍士官服役條例」2018年7月修法為「軍官、士官於領受退除給與期間，因案被通緝期間，停止其領受之權利，至其原因消滅時恢復」，也因新制上路前，法律無訂定遭「通緝」者須停發，國軍始終依法行政。

至於能否追回退休俸，國防部指出，由於林勤經現遭通緝，尚未判刑確定，若確定，會依法追繳。