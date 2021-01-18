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犯大忌觸霉頭！失手摔棺遺體外露 禮儀師跪求原諒

記者黃宣翰╱台南18日電
台南市南區殯儀館火化場16日傳出罕見辦喪事意外。(圖：讀者提供)
台南市南區殯儀館火化場16日傳出罕見辦喪事意外。(圖：讀者提供)

台南市南區殯儀館前天上午進行往生者火化時，有男性禮儀師將棺木放置推車要推進火化場時，在大門斜坡處棺木墜地破裂，亡者遺體外露；殯葬業者緊急調度新棺木，動員所有人力備妥相關用品，前天下午重新為亡者入殮；肇事禮儀師則當場下跪請求家屬原諒。

影音來源：聯合影音網

「棺木車很重，不能只一個人推棺木車，一旁還要有人護棺木。 」葬儀業者洪隆說，將死者棺木移送火化場，要一路護送到底，不能有任何閃失，否則對死者家屬和死者都難以交代。

據了解，當時禮儀師正將裝有往生男子遺體的棺木，放上推車要推進火化場火化，入口有處斜坡，禮儀師可能推斜了推車，棺木卡到門框，用蠻力拖拉推車時，造成整個棺木傾斜落地，棺蓋開口、遺體外露。

目擊的陳姓撿骨師說，當時聽到碰一聲出來看，就見禮儀師把遺體推進棺木裡，再把棺木推回檯車。隨後殯儀館人員挪出一間房間暫放毀損棺木，禮儀師再從會館運送一具新棺木，重新入殮遺體。

承辦喪事的江姓業者說，意外發生後動員所有人力，調度新棺木，備妥相關入殮用品，重新為亡者入殮，前天下午完成火化儀式。相關責任追究及賠償事宜經與喪家達成共識，等喪禮告一段落後再討論。肇事禮儀師相當自責，有當場下跪請求家屬原諒。

民俗專家廖大乙說，殯葬業者收取費用處理喪事，是拿人錢財、與人消災，要讓往生者一路好走；發生棺木落地導致遺體外露，民俗上是很大忌諱，觸了往生者跟家屬霉頭，殯葬業者要負起最大責任。

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