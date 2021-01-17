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4歲童沒守吃飯約定滿身傷痕死亡 法官這樣教訓父母

記者林伯驊／高雄17日電
高雄洪姓男子及妻子3年前涉常持藤條教訓4歲兒子，後來導致兒子腎衰竭死亡，高雄高分院二審依傷害罪判洪1年、傷害致死罪判劉女4年2月，可上訴。(本報資料照片)
高雄洪姓男子及妻子3年前涉常持藤條教訓4歲兒子，後來導致兒子腎衰竭死亡，高雄高分院二審依傷害罪判洪1年、傷害致死罪判劉女4年2月，可上訴。(本報資料照片)

高雄洪姓男子及妻子，3年前涉常教訓4歲兒子，某次洪妻發現兒子「沒遵守約定」把食物含嘴巴不吞下去，又拿藤條處罰，導致兒子橫紋肌溶解症、腎衰竭送醫不治。全案高雄高分院二審發現男童遍體麟傷，新舊擦挫傷、瘀傷，依傷害罪判洪1年、傷害致死罪判洪妻4年2月，可上訴。

判決指出，從事製造業、開公司的洪姓男子，跟有護理師執照的劉女婚後育有2個兒子，劉女主要負責育兒，也協助丈夫公司業務，疑壓力大導致嚴重憂鬱、焦慮，就醫診斷出個性「急性子」、「完美性格」、「責任感重」，但身心狀況持續沒改善。

2018年間，大兒子讀國小1年級、次子4歲，洪姓男子3月30日認為小兒子有拿電視遙控器，卻又說謊，拿藤條毆打，造成小兒子左手臂、臀部、雙側小腿有大量瘀傷。

同年4月4日晚間，劉姓女子認為小兒子吃晚餐時，把食物含在嘴巴，不願意吞下去，勸戒仍不聽話，且違反之前親子之間「約定」，劉女就拿出藤條狠打，由於小兒子閃躲而打到頭、手及身體，不料4月6日凌晨1點多，小兒子突失去氣息，趕緊送醫仍死亡。

醫院發現，4歲男童因毆打造成橫紋肌溶解症累積，併發急性腎小管壞死，及皮下軟組織大面積出血，送到醫院前已沒自主呼吸跟心跳；法醫解剖發現，男童頭、軀幹及四肢多處新舊鈍力傷，包括頭部的額部、耳朵、嘴角瘀傷及擦挫傷，身體的背部、腋下後方、左臀下多處擦挫傷及瘀傷，四肢的小腿、腳掌背可見明顯棍棒傷，也跟警方查扣的藤條吻合。

洪姓男子承認拿藤條教訓小兒子，劉女起初認拿藤條打，審理時改口辯稱用「愛的小手」打，合議庭依法醫報告認定，男童的左右小腿後面皮下軟組織大面積出血、橫紋肌溶解，使釋出已達致死量的肌球蛋白，造成急性腎小管壞死，進而致死，因是劉女毆打的新傷奪命。

一審合議庭批評，劉女供稱有跟小兒子「約定好」、兒子也同意若不聽話將接受處罰，但僅4歲男童，這樣的約定如何可稱為約定？不過是大人單方強加之管束；況且她所指兒子說謊、吃飯時將食物含在口中、不乖乖在床上睡覺跑去其他地方睡，可能隱含許多原因，若不能了解，卻以毆打責罵對待，如何能夠真正解決？更可能使男童害怕被打變本加厲，例如說謊，常是為了避免受罰而所作的掩飾行為，如此將陷惡性循環。

合議庭也指出，4歲幼童仍在發展階段，需父母一步一步培養教導，且每個孩子的心性不同、反應各異，孩子「聽不聽話」、「乖不乖」，除了要看教導的一方如何告訴他什麼該做、什麼不該做以外，孩子的回應也是個性展現；有時不聽話、不乖，有其他原因存在，但因年幼，只能用這種方式傳達，期望父母能夠注意到，都是為人父母需要去瞭解，不是一味對孩子不從己意的行為責打。

一審考量劉女有憂鬱症減刑，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判4年2月，並依成年人故意對兒童犯傷害罪判洪姓男子判4月，得易科罰金；但上訴後，二審合議庭認定洪姓男子於案發當年的1月也曾毆打小兒子，改依2個傷害罪判1年。

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