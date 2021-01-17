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生5子生活困頓 5寶爸盼獄中媽假釋添幫手

記者黃寅／台中17日電
台中27歳江姓男子帶5名子女生活困頓，日前為了沒錢為女兒看病，一度上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。(圖：民眾提供)
台中27歳江姓男子帶5名子女生活困頓，日前為了沒錢為女兒看病，一度上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。(圖：民眾提供)

台中27歳江姓男子帶著5名子女生活困頓，日前為了沒錢為女兒看病，一度上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。他在歷經同時打兩份工，決定辭去其一後，他上午接受記者訪問時說，希望在獄中的母親能在27日順利假釋，到時母親會跟他同住，可以幫他照顧小孩，妻子就可以外出工作，家庭也會比較穩定了。

江姓男子說，他媽媽在獄中有看到他的新聞，希望司法機關也能考量他家的特殊情況，能讓媽媽順利假釋，一家人在過年前順利團圓，也讓家庭情況轉好。

江男說，他的爸爸已過世，母親因毒品案被男友牽連，去年4月入獄，加上妻子家人一直不贊同他們的婚姻，所以目前沒有親人可以幫他們，所有的事都得自己來。

江男說，他搬離原址到新家後，有3個房間，比原有的環境好，也足夠接媽媽同住。他說，那天他接到媽媽的信，表示有機會假釋在27日假釋，他也因此去派出所辦理相關事宜，高興的「用跑的去！」。

他說，外界對他有些誤解，他很無奈，甚至造謠說他吸毒。他說，他早已戒毒7、8年，現在所有薪水都拿給妻子處理，除了去買尿布、奶妢，身上只剩下加油的錢。

毒品

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