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加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

老媽去世 6旬兄妹留百萬台幣後輕生

記者蔡翼謙／台北16日電

台北市士林區忠誠路一處民宅昨晚傳出一起人倫悲劇，60多歲的兄妹與93歲的母親陳屍屋內，兄妹留下百餘萬現金跟遺書，提及母親去年聖誕節過世，並請親友協助處理後事及還債，警方初步研判，兄妹倆疑伴屍多日後想不開輕生，認為死亡時間超過一周，今天將報請檢察官相驗遺體。

昨晚6點多，天母一處公寓內多家住戶因受不了鄰居屋內惡臭，而告知里幹事，里幹事通知警方破門，警消1破門就聞到濃濃臭味，現場發現炭盆、繩索及遺書，屋內93歲吳婦躺在臥室，66歲李姓男子、64歲李姓女子、分別倒臥在陽台，3人均已無呼吸心跳，種種跡象顯示已死亡多時。

警方發現李男腳邊放置110多萬現金及1張像是遺書的紙，遺書上除寫道「母親25日就過世」，也提到留下百餘萬現金的用途，「其中100萬還表弟，另外10多萬請阿姨協助處理喪葬費」。由於現場無打鬥跡象，警方初步研判93歲的母親可能是自然死亡，兄妹倆事後決定同赴黃泉。

據了解，死者兄妹倆都未結婚，平常在家照顧有慢性病的老母親，鄰居回憶，常見兄妹倆眉頭深鎖，神色鬱鬱，但不知原因；親友也沒聽說他們有經濟壓力，但長期照顧難免有情緒壓力，究竟為何輕生，仍待釐清。

住同棟的表弟昨晚接到消息趕回家，得知死訊後相當意外，死者表弟指出，李姓兄妹以前做業務工作，現已退休，並未聽說他們有經濟困難。表弟說，前陣子有聞到惡臭，還以為是老鼠造成，沒想到竟是表哥家發生憾事，他眼眶泛紅地說，「我到現在還一頭霧水，怎麼會發生這種事情？」

警方今天將報請檢察官相驗遺體，確定3人死亡原因，昨晚已將遺體安置在殯儀館。

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