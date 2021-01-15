「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

花蓮縣無黨籍美女議員田韻馨，遭爆隱暪已婚身分，與一名男性支持者曖昧交往，陸續向對方借款上百萬元，還大方收下1克拉鑽戒！男方察覺受騙後追討欠款，田韻馨拒不還錢，還對他惡言相向。

蘋果 日報報導，南投蔡先生爆料，2019年4月起兩人數度出遊，曾牽手、擁抱甚至親吻，在LINE 對話互稱「親愛的」，直到同年10月議員補選開票 揭曉當天，他才知道原來她根本有老公。

媒體引述報導，蔡男表示剛認識田韻馨時，她總是裝可憐來借錢，「沒錢很久了」、「沒有錢吃飯」讓蔡男相當擔心，隔天馬上匯錢給田韻馨。蔡男表示，田韻馨借錢的理由五花八門，最常出現的就是沒有生活費、要繳卡費和車貸。他前後匯款給田女52次逾台幣百萬元，還為田女揹負台幣90萬元債務。

蘋果日報報導，田韻馨當選議員後，當著蔡男的面介紹自己的老公，蔡男決定斬斷情緣，去年4月起開始討借款，對方卻藉故拖延，直到上月底約定還錢最後期限前，竟遭她嗆聲「我是拿著刀逼你借錢嗎?」前後判若兩人，他憤而決定揭穿其「假面」。

報導稱，花蓮山地原住民議員田韻馨（45歲），原本從事網路直播主，2019年原議員許淑銀因案解除職權，田女打著「改革」口號參選補選，成功入主議會。

田韻韾坦承和蔡男兩人有債務關係，但她強調自己絕不會賴帳，至於愛情騙子的指控，她堅稱一切都是對方「一廂情願」。

她稱，當年大家都是朋友，因她長期從事社運抗爭沒有錢，有這位大哥願意資助也很感謝，但對方後來態度越來越奇怪，她為避免對方有非分之想，就逐漸遠離他。至於兩人的借貸，她強調，曾經口頭借的錢她絕不會賴，不過實際積欠金額有多少，她還要再去查郵局匯款單。