夜店女舞者仿3P性交 警查辦

台中市南屯區大觀路一家夜店，10日找來身穿緊身衣的女舞者表演，舞者在舞台上模擬性交動作。 (取材自臉書)

台中市南屯區一家夜店9日重新開幕，除了找來歌手外，還安排兩名女舞者身穿肉色緊身衣，在舞台上模擬性行為動作，影片被上傳到臉書 ，引發警方關注，並在昨天要業者到案說明，業者強調女舞者是穿緊身衣「三點不露」，不過警方仍依妨害風化罪，依法函辦。

臉書粉專「黑色豪門企業」11日上午發布一段南屯區夜店女舞者的表演影片，影片中兩名女舞者穿著緊身衣，熱舞擺臀，在台上跨坐男舞者身上前後擺動，甚至模擬多人性行為的動作；影片上線後，引發台中市第四警分局大墩所關注，並通知業者、店長到案說明，另外也後續安排臨檢，查察不法。

大墩所昨天下午3時許通知該店店長、業者到案，但兩人辯稱女舞者未露三點不違法，不願透露舞者姓名，並主張自身權益，認為要等收到辦案通知書，才願到場接受調查，全案將由大墩所請分局核發辦案通知書後，通知涉案人到案說明。

大墩派出所表示，業者僅以「三點未露」自信未違法，但刑法妨害風化猥褻定義，依大法官 會議第407號解釋文精神，猥褻乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化之出版品而言。

大墩所表示，解釋文中提到，猥褻出版品與藝術性、醫學性、教育 性等出版品的區別，應就出版品整體特性及其目的而為觀察，並依當時的社會一般觀念定之，因此全案將追查涉案相關人身份，並從嚴究辦以維護善良社會風俗。