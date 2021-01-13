上性平教育才知…11女童控師性騷

歐姓國小男老師假藉遊戲、關心課業，偷摸11名小學女童，還將手伸進內衣摸胸。桃園地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，共16罪，判歐7年徒刑；高等法院認定歐犯5個加重強制猥褻罪，改判9年徒刑。圖非新聞當事人。(本報資料照片)

45歲歐姓男子2018年任教桃園某國小期間涉性騷 、猥褻多名女童，女童直到上性平教育 課程才知道遭侵犯。一審認定只是短暫觸摸，16次犯行，依性騷擾防治法判刑7年；但高院 認為歐有5次行為是猥褻而非偷摸，昨改依加重強制猥褻罪判刑9年，其餘證據不足無罪。

歐男被控2018年9至11月間，連續對11名女學生性騷擾，包括「公主抱」用嘴磨蹭臉頰、拉到教室角落摸胸觸下體。1名女學生說，老師要給她餅乾她未取，問她「為什麼不拿？」接著把她推到回收室角落亂摸，還問「可不可以親一下？」當時她以為老師只是在玩，後來才發現不只她一個人有這遭遇。

歐有19年教學經驗，案發後被停聘，檢方依加重強制猥褻罪起訴；法院審理時歐否認犯行，辯稱因在校得罪很多人，學生受其他老師影響才指控他。

但有女童證稱多次被歐搔肚子、摸胸，直到聽了學校介紹身體「紅燈、綠燈、黃燈區」的演講才知道有問題，向父母、老師訴說。

桃園地院認為11名女童若非親身經歷，不可能有這樣的日常經驗，認為歐姓老師搔癢、遊戲或是假裝關心課業分散注意力「偷摸」，女童來不及反應，認定是性騷擾。

高院則認為歐曾猥褻4名未滿14歲女童5次，從時間長短和女童回答「不舒服、不喜歡」來看，顯然不是偷襲、情節輕微的性騷擾，改依加重強制猥褻罪論處。歐從未反省、避重就輕，改判9年徒刑。