我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

上性平教育才知…11女童控師性騷

記者王宏舜／台北13日電
歐姓國小男老師假藉遊戲、關心課業，偷摸11名小學女童，還將手伸進內衣摸胸。桃園地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，共16罪，判歐7年徒刑；高等法院認定歐犯5個加重強制猥褻罪，改判9年徒刑。圖非新聞當事人。(本報資料照片)
歐姓國小男老師假藉遊戲、關心課業，偷摸11名小學女童，還將手伸進內衣摸胸。桃園地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，共16罪，判歐7年徒刑；高等法院認定歐犯5個加重強制猥褻罪，改判9年徒刑。圖非新聞當事人。(本報資料照片)

45歲歐姓男子2018年任教桃園某國小期間涉性騷、猥褻多名女童，女童直到上性平教育課程才知道遭侵犯。一審認定只是短暫觸摸，16次犯行，依性騷擾防治法判刑7年；但高院認為歐有5次行為是猥褻而非偷摸，昨改依加重強制猥褻罪判刑9年，其餘證據不足無罪。

歐男被控2018年9至11月間，連續對11名女學生性騷擾，包括「公主抱」用嘴磨蹭臉頰、拉到教室角落摸胸觸下體。1名女學生說，老師要給她餅乾她未取，問她「為什麼不拿？」接著把她推到回收室角落亂摸，還問「可不可以親一下？」當時她以為老師只是在玩，後來才發現不只她一個人有這遭遇。

歐有19年教學經驗，案發後被停聘，檢方依加重強制猥褻罪起訴；法院審理時歐否認犯行，辯稱因在校得罪很多人，學生受其他老師影響才指控他。

但有女童證稱多次被歐搔肚子、摸胸，直到聽了學校介紹身體「紅燈、綠燈、黃燈區」的演講才知道有問題，向父母、老師訴說。

桃園地院認為11名女童若非親身經歷，不可能有這樣的日常經驗，認為歐姓老師搔癢、遊戲或是假裝關心課業分散注意力「偷摸」，女童來不及反應，認定是性騷擾。

高院則認為歐曾猥褻4名未滿14歲女童5次，從時間長短和女童回答「不舒服、不喜歡」來看，顯然不是偷襲、情節輕微的性騷擾，改依加重強制猥褻罪論處。歐從未反省、避重就輕，改判9年徒刑。

性騷 高院 教育

上一則

承諾開放日核食？ 府反擊柯文哲：蔡總統沒有私下承諾

下一則

綠2022布局暗潮洶湧 蘇頻遞橄欖枝 游系圍堵蘇巧慧？

延伸閱讀

川普最終敗局 5州翻盤訴訟 全遭最高院駁回

川普最終敗局 5州翻盤訴訟 全遭最高院駁回
圖書館襲臀女學生 文青警官記過拔官

圖書館襲臀女學生 文青警官記過拔官
國中生控師猥褻 9年仍沒審完

國中生控師猥褻 9年仍沒審完
王大仁反駁遭指性騷 與男模簡訊曝光

王大仁反駁遭指性騷 與男模簡訊曝光

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28
蔡英文總統。（本報資料照片）

新聞評論／川普最後大禮 蔡政府劇本夠嗎？

2021-01-11 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世