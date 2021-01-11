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師指學生「腦袋裝精液」遭解聘 請求復職法官不准

記者王聖藜／台北11日電
張姓國中老師因授課常常開黃腔、以性暗示語言形容學生，遭學校解聘。(本報資料照片)
張姓國中老師因授課常常開黃腔、以性暗示語言形容學生，遭學校解聘。(本報資料照片)

張姓國中老師因授課常常開黃腔、以性暗示語言形容學生，遭學校解聘，張提行政訴訟指學校、地方政府教育局的處分違法，請求復職；台北高等行政法院審理認為，校方、地方政府決議解聘張適法，判張敗訴。可上訴。

張姓老師授課時指責學生的話語包括「腦袋裝精液、耳朵長包皮」、「像青蛙一樣在假交配」，另上課時會提到「A片」、「男優」、「女優」、「波卡(波多野結衣悠遊卡)事件」、「牽豬哥」，還曾在課堂上播放分娩、變性的影片。

判決說，2012年至2017年，張在北部地區某國中擔任綜合課程的老師及導師，因涉及校園性騷擾事件，遭校方性別平等教育委員會決議建議解聘，文函報地方政府教育局獲准，他訴願被駁回，提行政訴訟爭取能夠回復教職。

法院開庭，張透過律師主張，所謂「性騷擾」是指未達性侵害而以明示或暗示方式影響他人的人格尊嚴，不過，學校決議作成建議前，從未訪談過當事學生，換句話說，學生是否因他的言語而感到不舒服，無法被客觀檢視。

張辯稱，除了被責罵的學生未接受訪談，學生家長訴請國家賠償也敗訴；他辯，播放分娩影片，是因有學生問生小孩有多痛，他想起藝人陶晶瑩寫的「月經論」文章，才會回答學生「我用腳踹你的蛋蛋，看看有多痛，你就能感受」，目的是希望男學生對女同學要有同理心。

校方認為，學校是依法解聘張，且張嚴重影響學生的不限於學術、技能，張的言行已悖離社會多數共通的標準與善良風俗，也影響整體的社會教化功能，請法官判張敗訴。

教育局 性騷 性侵

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