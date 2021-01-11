圖書館襲臀女學生 文青警官記過拔官

新竹縣警局一名股長去年3月到新北市立圖書館看書報，涉嫌對一名睡覺女學生襲臀，遭法院判拘役30天；他近日被記過一次，並調非主管職。（本報資料照片）

新竹縣警局一名46歲股長，去年3月休假到新北市立圖書館 看書報，涉嫌對一名睡覺女學生襲臀，被目睹民眾拍下報警，依違反性騷 擾防治法遭判拘役30天；當時他身分未曝光，縣警局直到最近打考績才發現此事，火速記過一次調非主管職，並列為輔導對象。

根據新北地院判決，這名股長去年3月13日休假，當天晚間前往新北市立圖書館中港分館八樓自修室看書報，坐在一名年約20歲女學生身邊，他發現該女學生讀書後有睏意，趁其不備伸手撫摸其臀部，被在場民眾目擊拍照，並告知女學生，女學生立即報案，轄區警方趕到，股長坦承犯行並想和解，但女學生拒絶。

法院審理認為股長逞一己私欲，欠缺對他人身體自主權利的尊重，被害人拒絶和解，依違反性騷擾防治法判拘卅天，易科罰金3萬元；全案上訴至高等法院審理中。

案發到去年8月25日一審判決出爐，這名股長身分都沒有曝光，新竹縣警察 局日前年終打考績，查詢發現他涉犯性騷擾，經督察單位調查屬實，本月7日開會將他記過一次，調為非主管職。

據了解，這名股長外型斯文、內斂，已婚育有兩女，法律研究所畢業後考取警察大學碩士班，從警已17年多，偶爾會投稿；同事聽聞他對女學生襲臀都非常驚訝。