有這種母親？少女慘被摸胸捏臀 竟是親媽設的局

一名少女因照顧酒醉母親，被母親男友猥褻。(示意圖／ingimage)

怎有這種母親？一名17歲少女母親為了討好盧姓男友，前年8月在飯局中喝醉，三人到汽車旅館 休息，盧男趁少女清理母親嘔吐物時，強行摸少女胸部及臀部，少女驚惶失措逃逸報警，少女母親事後默認「很愛盧男....才故意喝醉製造機會」，嘉義地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判盧男有期徒刑10月。

少女指控，民國107年8月，盧男帶母女出去玩，媽媽喝醉了，所以留下來旅館照顧媽媽，在旅館為媽媽清理衣物時，盧男突然伸入衣服解開內衣，一度無法掙脫，抓她胸部，還說「胸部怎麼那麼大」，盧男脫到只剩件內褲，當時媽媽在床上睡很死，她趕緊逃離房間，並打電話告知朋友，因怕媽媽擔心沒有即時告知。

少女說，未料之後回到嘉義租屋處時，向媽媽告知被摸胸部，她似乎早已知情，也發現媽媽與盧男的微信 訊息「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」，她質問媽媽為何故意喝醉，媽媽竟回「很愛她男友，所以只能答應...還說盧男要求女兒當女友」。

少女隨即在外婆、姑姑下陪同下報警，盧男辯稱，當晚在餐廳吃了三小時飯後，他和母女三人到一家汽車旅館，他躺在床上睡著了，醒來後只發現女友，少女則去同學家，之後他還與女友到桃園高鐵站，拿五千元台幣給少女。

法院審酌，少女並無陷害動機，且證人證稱少女遇到事情怕媽媽擔心，也聽說盧男有黑道背景，不敢貿然報警，事後也沒請求賠償，但證人都第一次看到開朗活潑的少女第一次這樣痛哭，根本沒必要說謊。

法官認為，且少女母親也坦承，出家在南投偶遇盧男，當時因緣喜歡他才還俗，盧男要她做任何事都答應，可見少女母親因極愛盧男，有袒護之情。盧為少女母親男友，不知潔身自愛，竟先後強行撫摸胸部，以下體磨蹭屁股等猥褻行徑，依兒少法加重其刑。