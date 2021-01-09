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性騷遭免職 又涉貪千萬 前法官遭起訴

記者蔡翼謙／台北9日電
前法官陳梅欽2019年遭免職，近日又查出他涉嫌收賄而遭起訴。(本報資料照片)
前法官陳梅欽2019年遭免職，近日又查出他涉嫌收賄而遭起訴。(本報資料照片)

士林地院民事庭前法官陳梅欽2019年因不實申報加班費及言語騷擾女部屬等行為，遭司法院職務法庭免職，轉任律師，但當初廉政署追查期間，發現他申報加班時間多在外接受飲宴、涉嫌收受賄賂；檢方進一步追查發現陳及妻子銀行帳戶7年內有1537萬200元(台幣，下同，約54.4萬美元)不明財產，昨天依貪汙、財產來源不明等罪名起訴。

陳梅欽擔任法官23年，曾任職澎湖、士林地院，據了解，他年薪大約160萬，廉政署發現他銀行帳戶曾在1年內有多筆數十萬不等的款項匯入；檢方調查共有178筆不明款項，金額為1537萬200元。

陳梅欽辯稱在馬公、天母有房子出租，上千萬元款項是租金，並稱自己是LV會員，所以幫別人刷卡買表、人家再給他現金、還有母親過世收到的白包、賣酒的錢，甚至稱是貸款投資股票的錢。

據調查，陳梅欽帳戶2015年有374萬8000元不明現金匯入，2015、2016年也有不明款項有404萬元、630萬元，皆超出法官薪資及每月他收得的租金。由於帳戶異常交易資料有非常多筆，檢方質疑陳為何不一次存入，卻分批徒增勞力。

另外，2016年陳梅欽妻子分批存入64萬元、70萬元、72萬元、74萬元、95萬元，他妻子對於款項來源卻稱不知情，家裡經濟狀況都是丈夫主導。

陳梅欽胞姊也被查出幫陳存入百萬現金，胞姊偵訊時說「忘了、不記得」，檢方認為避重就輕。

檢方認為數名證人均無法清楚交代現金來源，陳梅欽明顯涉及財產來源不明罪。另陳2018年涉詐領加班費6136元，檢方也依詐欺取財罪起訴。

陳梅欽擔任法官期間，下班宴請部屬餐敘場合上，對女部屬說出「事業線也不錯」等言語，還解開自己上衣鈕扣，露出部分胸肌，考績被列丙等，種種不適言行遭職務法庭免職。

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