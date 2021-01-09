輕航機事故2死…20分鐘初體驗 24歲男飛行夢碎

屏東縣7日發生輕航機墜機事故，警消深夜搜索發現輕航機殘骸，現場起火燃燒，發現兩名罹難者遺體。(記者劉星君／翻攝)

屏東縣前天發生輕航機飛行事故，輕航機駕駛林格文與乘客陳昱穎均罹難，屏東地檢署、民航局與國家運輸安全調查委員會昨天展開調查，相驗發現兩具遺體都有燒傷，檢方將根據天候、人為、機身等因素、各個疑點詳加蒐證，盡速查出失事原因。

陳昱穎（24歲）從小受在屏東機場 擔任大隊長的父親影響，有飛行夢，計畫明年到加拿大 讀飛行學校，首度搭輕航機遇上死劫，陳父悲慟說「我就這麼一個兒子」；陳母質疑，天候不佳為什麼要起飛，兒子首次體驗飛行發生憾事，無法接受。

林格文（59歲）是輕航機教練，正職是高雄圓山飯店資深技師，服務年資近30年，同仁形容林是「像家人般的同事」，很不捨就這樣離開，事發當天上午還在上班，下午才請補休假。

國家運輸安全委員會主委楊宏智說，目前已立案調查；運安會執行長張文環說，初步調查是在空域內飛行，算是允許的邊界，且團體、人員資格也沒問題。但因去現場看發現飛機統統燒毀只剩機尾，還在清點殘骸跟檢查中，努力看有無資料。至於失事是天候還是人為因素，仍須調查。

據調查，陳昱穎7日跟朋友到皆豪飛行場體驗飛行，參加20分鐘飛行體驗，由林格文搭載起飛，依規定每10分鐘回報塔台，但卻沒有回報、聯絡不上後，派出一架輕航機出發找尋，因為現場雲層太低，5分鐘就降落，趕緊通報警消協尋。

警消前晚漏夜搜尋，在三地門鄉賽嘉村山域發現機身殘骸，且正起火燃燒，警消滅火後，發現兩人遺體，連夜搬運下山。

當天在失事山域附近飛行的輕航機教練蘇沛倫說，林格文有足夠飛行經驗，起飛時能見度應沒問題，但升空後天氣驟變降雨，一波波東北季風吹拂，導致回程時起濃霧，靠近山域的空中能見度不到20公尺，氣候變化太快導致輕航機進退兩難，研判濃霧導致空間迷向撞山的機率很高。

皆豪飛行場是合法飛行場，場域內有三個飛行協會，前天發生輕航機事故是威翔航空所屬的輕航機，該公司在2016年曾發生輕航機降落事故，有兩人受傷，業者昨天面對媒體詢問，未做回應就離去。