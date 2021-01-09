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全台低溫疑奪30命 驚見40歲猝死

記者陳雨鑫／台北9日電
急凍！陽明山8日下起雪，吸引不少民眾上山追雪。(記者蘇健忠／攝影)
急凍！陽明山8日下起雪，吸引不少民眾上山追雪。(記者蘇健忠／攝影)

強烈冷氣團來襲，全台明顯感受「極低溫」，猝死案例近兩日明顯增加，全台已有30人疑因天冷低溫猝死，除有90歲高齡者外，也有40歲壯年。醫師表示，猝死案例中七成與心血管有關，年輕人自恃體力好，愛熬夜、飲食不正常、抽菸等，反而成為高危險群。

新北市消防局指出，自7日零時至8日下午4時，共接獲19件OHCA（到院前無生命跡象）救護案件，13人經搶救仍宣告不治，其中7日的9名死者中年紀最小40歲、平均60歲左右，8日4名死者中年紀最小50歲、最高齡為90歲，平均年齡為65歲左右。還有一名16歲少年罹患腦幹癌，疑因不堪低溫病情惡化，到院後不治。

台中市40歲的林女及62歲李姓男子，經家人發現送醫急救後不治，台中檢方表示，林女、李男、何女猝死暴斃，可能是心因性休克；彰化縣到昨天晚上累計已有8人送醫不治，其中年齡最高91歲，最年輕的才45歲，家屬稱沒有病史，但無法判定是否與天冷有關。

高雄過去兩天有3名死者疑因天冷猝死，包括65歲的黃姓老翁、59歲馮姓婦人，以及48歲黃姓男子。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭卜源表示，猝死係指患者出現症狀後1小時內死亡，猝死有七成是「心因性猝死」，如心律不整、心臟衰竭、心肌梗塞等，造成心因性猝死的危險因子，包含三高、氣溫劇烈變化、情緒緊張、過勞等。

新光醫院心臟內科主任洪惠風呼籲，血管壁就像一座垃圾山，別以為年輕時肆無忌憚的吃油炸，對身體無害，長期累積，會使血管功能脆弱，某天碰上危險因子，就可能一觸即發，引發心血管疾病。

最近溫差大，血管在忽冷忽熱的狀況下，容易引發問題，加劇猝死發生。洪惠風指出，避免猝死找上門，天冷時，不建議泡溫泉，也避免戶外運動，在家待著也得注意保暖，盡可能讓身體避開冷熱變化大的環境。

猝死 低溫 三高

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