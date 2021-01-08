女子想要回陳水扁政治捐款 找上陳幸妤診所員工發牢騷

前總統陳水扁。(翻攝自一邊一國行動黨Line群組)

徐姓女子去年9月11日前往前總統陳水扁 的女兒陳幸妤在台南市開設牙醫診所，以裝假牙為由，探詢陳醫師在不在，她自稱曾捐款給陳水扁6萬元台幣，要求取回政治捐款，經診所人員委婉說明，無法代為處理，她在診所內碎念待了12分鐘後悻然離開，警方依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭審視錄影帶認徐女在診所內並未以言語或行動等干擾，或藉機大肆吵鬧，裁定不罰。

警方調查，徐女於去年9月11日下午3時12分，在陳幸妤牙醫診所，持郵局匯款單（收款帳戶：陳水扁，金額為新台幣6萬元），要求取回政治捐款，認她藉端滋擾公司行號，違反社會秩序維護法第68條第2款有妨礙安寧秩序行為，移送台南簡易庭。

診所員工證述，徐女當天進來診所，表示之前有捐款給陳水扁6萬元，要求診所人員將此事轉達陳幸妤及陳水扁，之後在診所內碎念一些事情，但經診所人員口頭勸說即會離開，不會在診所鬧事，不至於重大影響診所營運。

經法官勘驗事發當時的監視器的錄影內容，可以看到徐女進入診所，站在櫃台前，表示她欲裝假牙，之後電話響起，診所員工接電話處理事務。隨後向診所員工表示欲詢問陳幸妤醫師假牙相關問題，之後改詢問陳幸妤醫師住處及關於陳水扁的事情。

當時診所員工表示，關於陳水扁之事情，診所無法幫忙處理，同時繼續處理診所事務，徐女回答，今天要在診所等，診所員工則告知陳幸妤醫師不在。此時，電話響起，與徐女對話的員工接起電話，並處理病患預約事宜，徐女靜靜站在櫃台前等候，無干擾的舉動。

之後，徐女繼續與診所員工交談，該名員工有時回應，或處理診所事務及撥打電話連繫病患看診時間，徐女則拿起櫃台上宣傳品觀看，再與診所員工交談，前後待了12分鐘後離開診所。

台南簡易庭認為，徐女雖持匯款單至診所索討其先前匯給陳水扁的款項，但索討未果，留滯診所約十幾分鐘，即自行離去；留滯期間遇診所員工處理事務、接聽電話，徐女僅在旁靜候，並未以言語或行動等方式干擾，或藉機大肆吵鬧，不符社會秩序維護法第68條第2款處罰藉端滋擾特定處所的要件。