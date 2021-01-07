這樁竊案…清大博士生乾弟開車接應 貴婦被起底是密醫

高雄醫美貴婦竊案，警方6日凌晨在新竹逮捕她「乾弟」張姓男子（中）。(記者林伯驊／攝影)

高雄醫美業張姓貴婦豪宅竊案，自稱「鴨王」的涉案「乾兒子」施姓男子3日遭收押禁見，警方昨天再拘捕涉開車接應的貴婦「乾弟弟」40歲張姓男子，張是清華大學理工科系博士生，他認罪繳回贓物，供稱是施要被貴婦趕出豪宅報復行竊。張婦本人則被起底，無照經營醫美診所，還私幫客人微整形。

來源：聯合影音網

警方昨天由清大教官陪同進入研究室，搜出5萬元現金、2枚鑽戒、1條金塊及卡地亞手表；48歲張姓貴婦指控遭竊財物總值3000萬元(台幣，下同)，目前追回近1400萬現金、8條金塊、2枚鑽戒及名表，還有勞力士表、紅寶石、綠翡翠等下落不明。

檢警調查，32歲施姓男子上月29日到張姓貴婦豪宅，以行李箱、旅行袋搬運5趟竊走財物，張姓男子開租賃車在樓下接應，載至施前鎮區住處分贓，張當天還車後返回新竹。

檢警本月3日拘捕施男，查扣1290萬現金，追回已熔在一起的7條金塊，施辯稱錢是自己當男公關賺來，被收押禁見；警方昨凌晨再到新竹縣逮張男，進清大研究室搜贓，另至張的乾媽位於桃園住處扣85萬現金。

張姓男子供出，上月施男告訴他說，張姓貴婦「愈來愈不喜歡我，要把我趕出去」，可能得搬走，想「給她報復」，他應要求租車 去豪宅載送，也鬼迷心竅收下財物。

張男博士學位已讀九年，曾兼助教，和張婦是多年前在中國 大陸認識，以乾姐弟相稱；清大表示已全力配合警方偵辦，若經查有違法情事，將依校規辦理。

高雄張姓婦人指控施姓乾兒子偷竊3000多萬元財物，鬧得沸沸揚揚，張婦本人則被起底，無照經營醫美診所，還私幫客人微整形，高雄市衛生局證實，2015年間確曾查獲張婦違法執行醫療業務，違反醫師法被判刑10個月。

衛生局醫政科表示，衛生局曾在2015年接獲檢舉，高雄地方法院2016年11月18日判決，張婦未具醫師資格卻執行醫療行為，違反醫師法第28條，處有期徒刑10月，緩刑3年，應向公庫支付12萬元及提供40小時的義務勞務，參加兩場法治教育 。

張姓婦人的診所2016年8月即歇業，原址隔一個月重設某美學診，執業到2019年9月歇業，又再設立另家整形診所，被疑是改名後繼續經營。衛生局表示，診所負責人與2016年時不同，張婦也不是診所負責醫師或診所員工，至於有網媒指她仍為客人提供醫美服務，此部分衛生局會再會派員了解。