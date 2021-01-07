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不識台灣詐騙老哏 旅美退休分析師遭騙匯7500萬

台灣新聞組／台北7日電

旅美退休趙姓分析師去年9月返台接到「假檢警」詐騙電話，指稱他詐領健保費要監管他帳戶，於是他到銀行匯款至香港7.5萬美元，返美再匯18筆，共被騙近新台幣7500萬元。趙先向美國聯邦調查局（FBI）報案，去年底也委託親友向高雄警方報案，全案由警方偵辦中。

中央社報導，七旬趙翁在美攻讀博士，擔任財經分析師多年，退休後長住美國，平均每年回台探親二、三次。去年10月間他接到詐騙電話，對方誆稱是高雄調查局，指他涉入詐領健保費案件。

長年在美國的趙翁不知道這是台灣流行已久的詐騙老哏，信以為真，到鳳山區高雄銀行匯出7.5萬美元。當時，行員曾勸他小心詐騙，但趙翁自稱金融分析師不會被騙，又是該銀行貴賓，行員勸阻不了，於是協助他匯款。

中國時報報導，趙翁返回美國後，繼續接到對方要他匯款的電話，持續再轉匯18次共257萬美元；前後匯款折合新台幣總計約7470萬元。後來他上網看到新型詐騙新聞，與他的遭遇雷同，詢問親友才驚覺受騙，立即向FBI報案，同時委託家人到高雄派出所報案。

高雄警方表示，趙翁第一筆從台灣匯出的7.5萬美元，查出匯入香港當地銀行一位吳姓男子戶頭，研判很可能是人頭帳戶；另外18筆從美國匯出的257萬美元，警方受限境外匯款管轄權，已報請刑事局國際科共同偵辦。

美國 美元 詐騙

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