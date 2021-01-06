3千萬劫財案 乾兒：當鴨王賺的 貴婦：虱目魚頭怎當鴨

張姓貴婦貼出施姓男子比對照片，否認施是鴨王。(翻攝自臉書)

高雄醫美業的48歲張姓貴婦，指控32歲「乾兒子」施姓男子涉行竊她豪宅內總計3000萬元(台幣，下同，約100萬美元 )財物，據指，已遭收押的施除了辯自己賺取的，還自曝在中國 大陸當「鴨王（指男公關）」、張婦每月給予30萬到50萬零用錢；對此張婦今大動作自拍影片嚴正否認，反嗆他長相「虱目魚頭」撇包養疑雲。

蘋果日報報導，全案疑點重重，檢警表示施男偵訊時否認自己是騙賊，說自己與貴婦是同居關係，貴婦每月給他30至50萬元零用錢，誇耀自己是中國男模店「鴨王」，錢都是自己賺的。對此，醫美貴婦澄清自己與施男無男女關係，是單純同情對方，才讓他借住家中。

本報系聯合報報導，張姓貴婦嗆，「如果既然是要給錢，要養小狼狗，為什麼不找身材好一點，臉漂亮一點、帥一點，為什麼我要給一個『虱目魚頭』錢啊」、「我臭掉了我，一堆人在討論單身貴婦家住鴨王」，她也公布施的整形前後照片，怒批「他長那樣怎麼當鴨啦」。

施姓男子昨晚移送雄檢時，身穿黑色長版大衣、背名牌側包，身高超過180公分，乍看身形不差；據透露，檢警前往施位於前鎮區住處搜索，發現他的鞋子至少20雙，不乏名牌服飾配件。

檢警查出，施姓男子新冠肺炎疫情 之前，非常頻繁出入中國大陸及柬埔寨，約去年6月住進張姓貴婦位於高雄美術館附近的豪宅，去年12月29日他趁張婦不在家，進入豪宅並拉行李箱離去，連續上、下樓搬運五趟，他母親、另一男子分別開車來幫載東西；之後施到左營拿一包東西給一名男子，他另持多個金條到銀樓熔成一大塊。