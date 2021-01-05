被酸沒車出遊 他當街殺陸籍女友

梁姓男子與李姓女子疑有感情糾紛，元旦當天前去理論，想強押她上車。(圖：讀者提供)

57歲梁姓男子疑因感情糾紛，元旦當天欲將42歲大陸籍李姓女子押上車，李女反抗，梁竟拿出預藏水果刀當街追殺刺死李女；梁嫌當晚投案，檢方認為他手段凶殘、預謀殺人，向法院聲押獲准。

據了解，梁男是職業司機，李女離婚育有一女，女兒平時跟著前夫，元旦假期來與她相聚；跨年夜，李女討論要帶孩子出遊，疑因梁沒車，李女當他面前打電話找其他男子載，雙方口角不歡而散。

元旦當天下午1時許，梁男搭陳姓友人轎車到李女上班地點等侯，李女現身時他上前伸手要摟抱遭拒，惱怒動手強押她上車未果，從外套拿出水果刀朝李女身體及手部猛刺，陳男見狀下車勸阻，李女負傷逃開。

梁男竟又持刀猛追，李女跑100多公尺後被追上，李持刀再朝李女左頸椎與左胸、左手臂刺了多刀，直到李女倒地才逃離，目睹民眾報案將李女送醫仍不治。

警方獲報追緝，梁自知難逃法網 ，當晚10時許出面投案，被依殺人罪送辦，檢方聲押獲准；同行陳男表示不知梁男帶刀，訊後請回。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，李女左頸部銳器傷傷口長達3.5公分，致頸動脈出血，確切死因今天解剖鑑定。至於有無隱情或共犯，檢察官正調查中。