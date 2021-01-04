我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

男單攻白姑大山失蹤7日 只發現SOS砌石

記者賴香珊／南投4日電
台中市陳姓男子單攻白姑大山失聯八天，搜救隊在登仙溪發現SOS砌石的求救訊號。(圖：南投縣消防局提供)
台中市陳姓男子單攻白姑大山失聯八天，搜救隊在登仙溪發現SOS砌石的求救訊號。(圖：南投縣消防局提供)

台中市50歲陳姓男子上月26日隨隊到南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，當晚下山落隊失聯，搜救逾一周仍無所獲；昨天傳出在該山域登仙溪沿線發現「SOS」石塊等求救標誌，搜救人員研判是陳男擺設，正沿溪谷往下持續搜索，不放棄任何機會。

搜救人員說，求救訊號是用石塊堆砌而成，無法判斷擺設時間；近日氣候嚴寒，入夜高山溫度驟降，陳當初僅帶輕裝備，狀況愈來愈險惡，正加緊搜救腳步。

南投縣消防局表示，當時回報陳男在石瀑區失聯，研判陳疑靠左往溪谷切，愈走愈偏而找不到出口；昨天之前接連在登仙溪旁發現石塊堆砌的求救訊號，更確信陳應沿溪谷找路。

陳男等6人上月26日組隊單攻白姑大山行程，當天凌晨入山，預計當晚10時返回登山口；隊伍在中午左右登頂，午後下山途中，原本走在隊伍中間的陳男突落隊，期間傳訊給隊友稱「在石瀑區迷路」，之後失聯。

消防局次日凌晨近3時接獲登山隊通報求助，集結組成搜救隊上山找人，但陳疑為求生持續移動，連日搜救均未發現蹤影。

消防局表示，發現求救訊號令人振奮，但近期低溫無法太樂觀；一周來結合林務局東勢林管處、空勤總隊、義消、民間搜救隊、登山隊，已動用逾60人次人力、4架次直升機。

低溫

上一則

蔡英文拋兩岸對話 中國學者表示不相信

下一則

昔立院三寶蔡啟芳出院開車自撞 翻3圈未受傷妻腿斷

延伸閱讀

挪威村莊大規模崩塌！直升機空拍雪地出現超大坑

挪威村莊大規模崩塌！直升機空拍雪地出現超大坑
網球／連續18年 費德勒穩居ATP人氣王

網球／連續18年 費德勒穩居ATP人氣王
網球／錦織圭也結婚了！太太是知名模特兒

網球／錦織圭也結婚了！太太是知名模特兒
6年換裝受訓 重裝黑鷹機隊成軍

6年換裝受訓 重裝黑鷹機隊成軍

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長