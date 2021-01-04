男單攻白姑大山失蹤7日 只發現SOS砌石

台中市陳姓男子單攻白姑大山失聯八天，搜救隊在登仙溪發現SOS砌石的求救訊號。(圖：南投縣消防局提供)

台中市50歲陳姓男子上月26日隨隊到南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，當晚下山落隊失聯，搜救逾一周仍無所獲；昨天傳出在該山域登仙溪沿線發現「SOS」石塊等求救標誌，搜救人員研判是陳男擺設，正沿溪谷往下持續搜索，不放棄任何機會。

搜救人員說，求救訊號是用石塊堆砌而成，無法判斷擺設時間；近日氣候嚴寒，入夜高山溫度驟降，陳當初僅帶輕裝備，狀況愈來愈險惡，正加緊搜救腳步。

南投縣消防局表示，當時回報陳男在石瀑區失聯，研判陳疑靠左往溪谷切，愈走愈偏而找不到出口；昨天之前接連在登仙溪旁發現石塊堆砌的求救訊號，更確信陳應沿溪谷找路。

陳男等6人上月26日組隊單攻白姑大山行程，當天凌晨入山，預計當晚10時返回登山口；隊伍在中午左右登頂，午後下山途中，原本走在隊伍中間的陳男突落隊，期間傳訊給隊友稱「在石瀑區迷路」，之後失聯。

消防局次日凌晨近3時接獲登山隊通報求助，集結組成搜救隊上山找人，但陳疑為求生持續移動，連日搜救均未發現蹤影。

消防局表示，發現求救訊號令人振奮，但近期低溫 無法太樂觀；一周來結合林務局東勢林管處、空勤總隊、義消、民間搜救隊、登山隊，已動用逾60人次人力、4架次直升機。