台中女殺母收押百日 發病送醫隔日猝死

台中市左姓女子涉嫌在去年8月間持刀殺害生母未遂，去年底在培德醫院就醫時，突然倒地身亡，台中地院諭令公訴不受理。(圖：台中女子監獄提供)

台中市左姓女子患有精神疾病多年，去年8月間，左女因母親在家誦經聲音太大而病發，持美工刀刺殺母親3刀，造成母親血胸，左女在檢方起訴後，由台中地院延押，去年底左女在女監內病發，情緒失控，大聲唱念佛號，女監將左女送培德醫院治療，就醫隔天，左女就因不明原因，突然倒地，經急救後不治，台中地院依法判決不受理。

據查，左姓女子（55歲）原在北部工作，因工作不順，精神疾病狀況加劇，返回台中與高齡母親同住，左女被診斷出有「雙相情緒障礙症」，領有中度身心障礙手冊。

去年8月間，左女因母親誦經聲音過大，影響她睡眠而導致病發，左女拿美工刀，往母親的胸部猛刺三刀，造成左女血胸、胸部穿刺傷等傷勢。

左女見母親血流不止，自知犯下大錯，趕緊通報警、消到場，協助母親就醫，左母才幸運撿回一命。

全案在案發後，由台中地檢署以家暴 殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，向台中地院聲押獲准，去年9月底起訴，法院裁定延押，左女被羈押在台中女子監獄 。

去年12月間，左女精神病發，在舍房內有情緒失控、不斷高聲唱念佛號的狀況，經監所醫師診斷後，認為需送外醫，所以送到台中監獄培德醫院治療。

據查，左女在住院隔天，就向院方人員表示，想上洗手間，院方人員替左女解銬後，左女突然倒地，經院方急救後，仍宣告不治。

全案由台中地檢署檢察官相驗，左女無明顯外傷，臟器也無遭外力攻擊跡象，經解剖採集檢體後，才能釐清死因，不過全案相驗時，家屬就對檢警表示，對於左女的死因無意見，目前化驗結果尚未出爐，不過左女涉及家暴殺人未遂案，則因被告已死亡，台中地院依法判決不受理。