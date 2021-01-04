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「收留反被咬」醫美貴婦控乾兒子搜刮3000萬

記者林伯驊／高雄4日電
高雄鼓山分局警方上月31日接獲貴婦報案竊盜。（記者林伯驊／翻攝）
高雄鼓山分局警方上月31日接獲貴婦報案竊盜。（記者林伯驊／翻攝）

高雄從事醫美診所的張姓婦人昨天在臉書貼文指控，遭「乾兒子」潛入豪宅，涉搬空鑽戒、黃金、外幣現金等財物共計價值台幣3000萬元（約105萬美元），警方昨晚拘提婦人指控的嫌疑男子，檢察官已前往偵訊，漏夜追查失竊物及有無其他共犯。

據了解，約50歲張姓婦人家住高雄美術館附近豪宅社區，她在臉書貼文表示，被偷包括兩個手表、兩克拉鑽戒一個、一克拉鑽戒兩個、紅寶鑽戒一個、一公斤黃金八個、黃金飾品、手鍊、手環、人民幣與美金等現，共值台幣3000萬。

張姓婦人在臉書表示，她收留「乾兒子」為30歲的年輕男子，先前自稱從小被家暴，但到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住；對方先莫名其妙要送水晶，接著稱要去中國大陸、將要搬走，沒想到卻趁掃地阿姨來時，一同進到屋內「大搬家」。

張婦稱，去年12月31日早上要去醫院，才發現衣櫃、保險箱全空。她附上當天與「乾兒子」對話截圖，傳訊質問「你太狠了」、「全拿走」，「我知道是你拿的，你可以還我一部分嗎」，獲回覆「我怎麼知道」；她痛斥「利用人的心軟善良，逐漸布局，清空別人財產」、「我早就心有警惕，只是沒想到這麼狠」。

鼓山警分局當天受理婦人報案，雖暫無提供相關證明財物單據，仍隨即報請檢察官指揮並核發拘票，昨晚8點多在高雄市區拘捕男嫌到案；據了解該男子不配合，檢方前往偵訊，漏夜釐清行竊、財物去向及有無其他共犯。

臉書 人民幣 家暴

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