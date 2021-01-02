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跨年遊艇趴樂極生悲 印尼僑生疑喝醉落河失蹤

記者蔡翼謙、曹悅華╱台北2日電
一名林姓印尼僑生1日凌晨參加遊艇派對慶祝新年，卻因喝醉跑到後甲板嘔吐失足落水。（記者蔡翼謙╱翻攝）
一名林姓印尼僑生1日凌晨參加遊艇派對慶祝新年，卻因喝醉跑到後甲板嘔吐失足落水。（記者蔡翼謙╱翻攝）

19歲林姓印尼僑生昨天到台北市大稻埕碼頭參加遊艇聯誼派對跨年趴，一群人在遊艇上喝了超過20瓶香檳，林男喝醉跑到後甲板嘔吐，卻失足摔落淡水河，消防員獲報在10℃低溫下，開著救生艇搜索，但未尋獲蹤跡。

警方調查，林男是台中科技大學二年級學生，昨天跟友人參加遊艇聯誼派對，船上有18男、8女參加，加上兩名船員共28人；學生跟學生間大多不認識，多從桃園、台中地區北上參加派對，全是印尼籍。

當時船上有陳姓船長和一名助手，據船家表示，全船大學生都有喝酒，玩得相當High。凌晨五點多，船員將船開回大稻埕碼頭途中，行經重陽橋下水面時，林男似喝太多酒，獨自跑到後甲板嘔吐，疑站立不穩跌落淡水河，其他學生目擊後，立即告知船員返回落水處，但因天色昏暗，一群人找了十分鐘仍無發現林男蹤影。

落水的僑生身上沒穿救生衣，當時因正處於退潮，僑生落水後疑往下游方向漂走，船家遍尋不著立刻報警，消防員原要在重陽橋下方下船艇搜索，但當時遇到大退潮，改由新北端忠孝碼頭下船搜索，派出多輛救生艇及水上摩托車支援，至昨晚截稿前仍未發現蹤跡。

警方昨天帶回六名目擊林男落水的印尼僑生詢問，釐清事發當時狀況，同時通知陳姓船長與助手前往說明。

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