29名台灣電信詐騙犯 在大陸遭重判

29名台灣詐騙犯在陸遭判刑，陸委會表示，被告司法權益應予保障。圖為陸委會發言人邱垂正。(記者呂佳蓉／攝影)

據北京 市高級人民法院微信公眾號消息，北京市第一中級人民法院昨天對郭政瑝等29名台灣 電信詐騙 嫌疑犯進行宣判，法院認定這29人均構成詐騙罪，分別判處有期徒刑4年6個月至14年不等，並處罰金等。

據悉，這些台灣電信詐騙嫌犯是在2019年6月，被大陸公安從西班牙押解至中國大陸。

北京法院稱，郭政瑝糾集吳岱樺、蔡君緯等人，於2016年6月至12月在西班牙組建詐騙犯罪集團，利用電信網絡技術，對生活在大陸、香港的中國公民進行語音群呼，冒充大陸出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身分，虛構被害人因個人信息洩漏而涉嫌犯罪等事實，以需接受審查、資產保全等為名，先後騙取14名被害人錢款共計人民幣617萬餘元。

通報稱，郭政瑝等人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；冒充大陸司法機關工作人員在境外實施電信網路詐騙，且具有詐騙老年人、在校學生財物的情節，酌情應予從重處罰。但因郭政瑝等人自願認罪、認罰，依法可予以從寬處理。據此，北京第一中級人民法院依法作出前述判決。

陸委會昨對29名台灣詐騙嫌犯在北京遭判刑一事表示，大陸應給被告的台灣民眾各項司法權益保障，並應依兩岸司法互助協議，提供家屬探視的便利。