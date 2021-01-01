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受供養卻劈腿 24歲護士設局害死瓦斯工

記者邵心杰／台南1日電
台南高分院宣判，郭女改判8年6月。(翻攝自臉書)
台南高分院宣判，郭女改判8年6月。(翻攝自臉書)

台南市31歲余姓瓦斯工人長期供養24歲郭姓女護士，但他發現女方將其提供轎車轉交24歲顏姓男友使用，兩男在臉書互嗆相約談判，余找郭女探查顏等人聚會處，反遭郭女、顏設局致死。

據悉，郭女、顏男先在白河草店攔車製造假車禍，再將余載往嘉義水上公墓圍毆打到沒氣，再載到嘉義榮民醫院丟包後不治，一審判郭女、顏12年徒刑，兩人都覺得判太重，台南高分院宣判，郭女改判8年6月，顏則再開辯論庭。

2018年7月31日，一審嘉義地院判郭女、顏等7人，郭女、顏2人各判12年，其餘5人分判10年6月至4年6月不等徒刑，同年10月25日，民事部分判郭女等13名被告及未成年的家屬連帶賠償台幣1660萬元。

檢方指出，當時雙方沒有和解，檢方對郭女、顏具體求刑18年，但一審合議庭並未說明何以判12年，且整體而言本案被告判太輕，提起上訴。

案發後，郭女與顏結婚後生下小孩又離婚，牽手變冤家。郭女辯護人主張，郭女並未參與傷害過程，不構成傷害要件，請求法官改以幫助犯論處，同時，請求法官考量她初生小孩，並已賠償死者家屬70萬元，希望法官能夠給予她緩刑機會。

顏也認為法官「判太重」，僅承認傷害罪。他和辯護人表示，希望能以台幣70萬元分期付款方式，和死者家屬和解。目前他則因案在高雄戒治所勒戒當中。

檢警調查，死者余姓男子是名瓦斯工人，體重破百，長期追求郭姓女子，多年來出手逾台幣百萬元，還常將百萬名車借給郭女代步，兩人疑撕破臉，郭女的顏姓前男友出頭嗆聲，2017年8月16日相約談判，余遭設局持棍棒等毆打、凌虐致死。

當時檢方和法醫驗屍，死者全身布滿小鋼珠彈痕、鐵器鈍傷，肋骨全斷，右小腿還有一道深可見骨的刀傷，可見嫌犯下手凶殘。

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