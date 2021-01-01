佛堂縱火奪7命 犯後洋洋得意 冷血兇手判死刑

台南市玉井「真理佛堂前輩堂」2019年12月遭縱火（圖），七人死亡；法官認為嫌犯曾文彥泯滅人性，2020年12月31日判處死刑。(本報資料照片)

台南市玉井區真理佛堂前輩堂前年12月遭縱火 ，釀7死2傷慘劇，嫌犯曾文彥被檢方依殺人、殺人未遂等罪起訴，建請處死；台南地院認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行洋洋得意，昨天判處死刑，褫奪公權終身。

曾文彥另犯妨害公務及竊盜罪應執行8月、拘役50天確定，去年11月間已入監執行。昨天下午曾出庭聽判，候審時擾亂秩序遭上戒具自傷送醫，院方派5名法警戒備，他一聽完宣判，對記者比小指，表達不屑。

曾文彥在真理佛堂前輩堂居住時與張姓負責人兒子有衝突，想再到前輩堂居住遭拒絕，懷恨在心，前年12月13日深夜搭計程車購買兩個5公升塑膠桶注滿汽油，次日凌晨持往前輩堂，將汽油全潑灑在北棟1樓玄關及臨西邊走道附近，持打火機點燃衛生紙後丟擲縱火。

大火造成7人死亡，逃生9人中2人受傷；曾文彥自己雙腳小腿也燒燙傷，走到路上打110報案稱放火並求援，員警到場查獲。

審理中曾坦承犯罪，表示要殺張姓負責人之子報私仇，犧牲生命在所不惜。案發隔天被送醫路上，在車上問員警鄭捷是否殺了五個人？「一次燒死七人破了台灣 的紀錄」，自詡比鄭捷厲害。

台南地院認為曾是經充分縝密思慮、計畫及準備的預謀型縱火殺人，犯罪手段冷血殘酷、泯滅人性，審理中對犯行造成後果不在乎，甚至洋洋得意，經鑑定意見認無法排除再犯風險，受教化可能性低。

基於實現刑罰權的分配正義，並考量曾犯行的應報需要及維護社會秩序、確保民眾生命安全，是求其生而不可得，有使曾永久與社會隔離的必要，量處死刑，褫奪公權終身。