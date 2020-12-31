台商偷渡回金門 游上岸3小時被捕

金門岸巡隊查獲一名本國籍劉姓男子從大陸偷渡到金門，工作人員為其量測體溫。(圖：金門岸巡隊提供)

台商劉姓男子前天搭漁船從大陸偷渡回台，在金門縣上岸3小時後被海巡隊逮獲，他稱小三通因新冠肺炎疫情 關閉，趕著回來探視重病父親；海巡人員安檢漁船查獲3名接應的船員，連同劉依入出國及移民法、國安法究辦，已將劉先交由衛生單位隔離檢疫14天。

據調查，劉姓男子（50歲）是台中人，在大陸經商，他先搭乘陸方小船接近金門縣外海，再轉乘金門漁船，在金門馬山岸邊跳船後游上岸。

前天下午3點多，海巡署金馬澎分署金門岸巡隊第一機動巡邏站天摩山守望哨實施海面巡查，發現這艘金門漁船航出禁限制水域線，往馬山海域東北方2.8浬處海上平台方向航行，形跡可疑，利用紅外線熱顯像系統追查，懷疑有接駁人員上船，隨即調派岸、海機動人力前往馬山岸際現場圍堵。

海巡出動兩艇、12車、35人查緝，抵達岸際安檢該船時，沒發現偷渡客 ，詢問在場3名接應的船員，突破心防得知載人非法入境 及偷渡客可能藏匿地點，大規模搜索3小時後在一處廢棄工寮找到劉，通知金門縣衛生局、疾病管制署等單位依中央疫情指揮中心規定程序處置。

劉稱，父親重病，他急著回台探視，但目前小三通關閉，一時心急從大陸搭船偷渡。

當地不少民眾得知議論紛紛，擔憂可能出現防疫破口。海巡署表示，會強化各項查緝作為，維護國境安全及保障國人健康。