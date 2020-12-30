小三偷吃人夫稱愛刺激 嗆正宮：隨地都是我們恩愛場所

沈女和邱姓人夫婚外情，她還嗆邱的妻子說「隨時隨地都是我們恩愛的場所」，法院判她應賠邱妻40萬元。示意圖。(取材自ingimage)

沈姓女子因承攬業務認識上游已婚的邱姓包商，2人暗地譜出戀曲，外遇長達5年多被邱的老婆發現，沈還主動聯絡邱妻，嗆聲說「她和邱喜歡刺激，到過數不清的汽車旅館 」、「隨時隨地都是我們恩愛場所」，法院認為，沈不思彌補，增加邱妻痛苦，判她應賠邱妻40萬元，可上訴。

邱妻主張，和先生結婚10多年，沈女是她先生工程下包的相關人員，主要負責接洽引薦，邱、沈後來偶然因工作接觸認識，並在2015年10月至隔年2月發展外遇，還會以「老公」相稱，而先生為了掩人耳目，也將沈女LINE暱稱改掉。

邱妻說，直到今年6月家裡停電，她和先生到外面旅館暫宿，櫃臺就告知他們車主家裡有急事，隨後老公手機 響起，邱接起發現是沈女就掛斷，老公這才坦承婚外情，但表示當時已和沈女疏遠，是對方逼著要攤牌，她並發現2人手機曖昧對話、上旅館性交，對沈求償100萬元。

沈女則說，是因邱對她百般追求、呵護及關心，當時不知邱已婚後來才知情，還邱和老婆婚姻早有問題，邱常跟她說沒有家的溫暖，妻子未持家、消費慾很高，常常開口要錢，自己多次想分手是因邱糾纏追求，她才心軟留下，還拿數十萬給邱買大型重機，聲稱「自己才是最大受害者」。

法院勘驗邱妻、沈女間LINE對話，沈曾說「我跟他在一起5年，我們個性一樣喜歡追求刺激，公園、邊、家裡床上、車上，數不清的汽車旅館」，還說甚至連他開車「隨時隨地都是我們恩愛的場所」，並說「這男人我用5年了，妳都用我剩下的，你要繼續用就好好使用」等語。

另外，沈還向邱說「我也沒有停止愛過你，只是我已經沒有籌碼可以愛你」可見2人已經逾越朋友間的對話，客觀上足以破壞邱妻的婚姻、侵害配偶權。

法院審酌，邱妻得知沈女介入婚姻後，沈不思彌補，仍持續和邱交往，繼續增加邱妻痛苦，判她應賠償邱的妻子共40萬元。