我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

小三偷吃人夫稱愛刺激 嗆正宮：隨地都是我們恩愛場所

記者曾健祐／桃園30日電
沈女和邱姓人夫婚外情，她還嗆邱的妻子說「隨時隨地都是我們恩愛的場所」，法院判她應賠邱妻40萬元。示意圖。(取材自ingimage)
沈女和邱姓人夫婚外情，她還嗆邱的妻子說「隨時隨地都是我們恩愛的場所」，法院判她應賠邱妻40萬元。示意圖。(取材自ingimage)

沈姓女子因承攬業務認識上游已婚的邱姓包商，2人暗地譜出戀曲，外遇長達5年多被邱的老婆發現，沈還主動聯絡邱妻，嗆聲說「她和邱喜歡刺激，到過數不清的汽車旅館」、「隨時隨地都是我們恩愛場所」，法院認為，沈不思彌補，增加邱妻痛苦，判她應賠邱妻40萬元，可上訴。

邱妻主張，和先生結婚10多年，沈女是她先生工程下包的相關人員，主要負責接洽引薦，邱、沈後來偶然因工作接觸認識，並在2015年10月至隔年2月發展外遇，還會以「老公」相稱，而先生為了掩人耳目，也將沈女LINE暱稱改掉。

邱妻說，直到今年6月家裡停電，她和先生到外面旅館暫宿，櫃臺就告知他們車主家裡有急事，隨後老公手機響起，邱接起發現是沈女就掛斷，老公這才坦承婚外情，但表示當時已和沈女疏遠，是對方逼著要攤牌，她並發現2人手機曖昧對話、上旅館性交，對沈求償100萬元。

沈女則說，是因邱對她百般追求、呵護及關心，當時不知邱已婚後來才知情，還邱和老婆婚姻早有問題，邱常跟她說沒有家的溫暖，妻子未持家、消費慾很高，常常開口要錢，自己多次想分手是因邱糾纏追求，她才心軟留下，還拿數十萬給邱買大型重機，聲稱「自己才是最大受害者」。

法院勘驗邱妻、沈女間LINE對話，沈曾說「我跟他在一起5年，我們個性一樣喜歡追求刺激，公園、邊、家裡床上、車上，數不清的汽車旅館」，還說甚至連他開車「隨時隨地都是我們恩愛的場所」，並說「這男人我用5年了，妳都用我剩下的，你要繼續用就好好使用」等語。

另外，沈還向邱說「我也沒有停止愛過你，只是我已經沒有籌碼可以愛你」可見2人已經逾越朋友間的對話，客觀上足以破壞邱妻的婚姻、侵害配偶權。

法院審酌，邱妻得知沈女介入婚姻後，沈不思彌補，仍持續和邱交往，繼續增加邱妻痛苦，判她應賠償邱的妻子共40萬元。

旅館 汽車 手機

上一則

殺父囂張還要女檢「脫衣服」 檢：用納稅錢養他不合理

下一則

台灣購買2千萬劑新冠肺炎疫苗 明年3月到貨

延伸閱讀

Metra部分路線 下月11日起更動時刻表與停靠方式

Metra部分路線 下月11日起更動時刻表與停靠方式
小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」
LINE耶誕節特效 輸3組關鍵字召喚變裝角色

LINE耶誕節特效 輸3組關鍵字召喚變裝角色
90歲偷吃60歲小三！80歲正宮組「捉姦團」飆罵

90歲偷吃60歲小三！80歲正宮組「捉姦團」飆罵

熱門新聞

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院