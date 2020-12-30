殺父囂張還要女檢「脫衣服」 檢：用納稅錢養他不合理

男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。高等法院30日辯論終結，檢察官批胡手段凶殘，且行為時未受疾病影響，加上姑姑也請求判死，建請法官處胡極刑。(記者王宏舜／攝影)

男子胡志賢拿水果刀狂刺父親23刀，胡父的遺體3天後腐臭，他嫌「太臭」，將遺體載到新竹溪州橋扔棄。新竹地院依殺害直系血親尊親屬罪判胡無期徒刑，案經上訴，高等法院今開庭時胡不斷咆哮、敲桌，指弒父「剛好而已」，還要女檢察官「脫衣服」；胡的姑姑哭著要求判他死刑。

今討論科刑時，檢察官批胡犯後態度不佳，要全國人民花納稅錢養他，讓胡在監獄 裡「坐好坐滿」，對被害家屬不公平；從歷審開庭表現，可見胡實無教化可能性。

胡（40歲）曾因毒品 等案服刑2年，去年1月底出獄，在臉書上自介「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」。去年5月31日早上6點多，胡與父親口角，他到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡任遺體置家3日，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，又疑似「搬屍體」而報警。

新竹地院囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，因依兩公約精神「不得對精神病患判處死刑」，竹院判他無期徒刑。檢察官認為無期徒刑「過輕」，上訴主張應處死刑。

高等法院今行審理程序，胡志賢對於審判長所提示的證據不以為然，還說「什麼3支刀子？你們亂搞吧！」。高檢署公訴女檢察官論告時，胡不斷咆哮、咒罵三字經，還說「妳把衣服脫掉」、「為什麼要哭我爸？」，女檢數度要求法警制止，但胡視若無睹，審判長一度休庭。

依據桃園療養院的報告，指社工已盡力，但仍無法取得相關資料，無法評估，而有無矯正、教化則非精神鑑定範圍。

檢察官表示，胡志賢下手凶殘，胡父頸椎斷離，從做案過程和父子多年不睦相處過程來看，可見胡有完全辨識能力。檢察官說，胡只要認為檢方論告不實，就大聲責罵，可見沒有辨識障礙，但胡上訴的理由卻稱因精神障礙而沒有辨識能力。

胡的3名親人今天到場，看到胡志賢桀驁不馴的態度，不禁淚流。胡的姑姑寫了封信給他，內容是希望法官能判他極刑；家屬說，案子一直拖著，他們心情無法平靜、好好生活，身心疲累。

胡志賢則表示自己是長子，殺父親「剛好而已」，希望法官能讓他如電影 「火燒島」一樣讓他「打石頭」。本案辯論終結，高院定明年1月26日宣判。