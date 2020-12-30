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想詐領保險金 狠心表姊買兇把表弟撞成植物人

記者蔡維斌／雲林30日電
何姓被害人遭小客車加速撞擊彈飛落地。(記者蔡維斌／翻攝)
何姓被害人遭小客車加速撞擊彈飛落地。(記者蔡維斌／翻攝)

雲林縣某農會林姓女理事為腦部剛開刀、行動不便的何姓表弟投保，想詐領千萬保險金，今年5月以100萬代價雇用彭姓、陳姓男子，開車將何撞成植物人、險些喪命。警方發現車子是從車道故意轉向路肩撞人，深入追查才發現林女謀財害命，檢方昨依殺人未遂罪聲押林女獲准；彭另案羈押中，陳仍在逃。

檢警調查，61歲的林女因欠債急需用錢，從去年4月到今年5月間，陸續偽簽何姓表弟署名，替他投保了多筆意外保險及旅遊平安險，投保金額合計約達3千萬元。林女為表弟買保險後，再以100萬元找人謀害，約定事成後交款。

她雇用彭姓、陳姓男子合謀分工，彭、陳買了1輛報廢小客車後，再竊取車牌懸掛。5月28日傍晚5點半，彭假冒農會人員，打電話謊稱要拿1筆補助款給被害人，何不疑有詐，持步行輔助器出門，卻在距離住家不遠的路旁，被1輛轎車高速從後側衝撞。何被撞飛，重傷摔地，因腦部出血而生命垂危，車禍過程都被監視器拍下。

這起肇事逃逸案經警方細心觀察，發現車輛行駛狀況有異，不僅沒有煞車且似乎是故意從車道轉向路肩撞人，隨即報請檢察官黃立夫指揮偵辦。檢警發現被害人不久前曾投保高額保險，部分保單受益人還是林女的名字，認為案情不單純。

檢警以車追人，找到因竊盜案被羈押中的彭姓男子，經多次提訊，彭才坦承是林女提供3萬元，他買了輛報廢車掛上偷來的車牌，再由陳姓同夥開車撞人、製造假車禍，約定事後給付100萬。

檢警找來林姓女調查，她1開始否認買凶害表弟，但檢警掌握事證確鑿，林女才承認有給錢買車，並替表弟買保險，但否認雇凶企圖殺人詐領保險金。檢察官認為林女詐領保險金雖未得逞，但供詞避重就輕，昨天聲請羈押獲准，並將追緝開車撞人的陳嫌。

林女遭到收押，農會和認識林女的人都3緘其口，不願多說；有人指林理事待人客氣，有說有笑，但不了解她私人狀況。

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