囚禁14歲少女還涉下藥拍照 台淫男遭起訴求重判11年

男子羅育祥（左）今年8月底涉略誘囚禁高雄14歲少女。(本報資料照片)

記者林伯驊／高雄30日電

曾下藥性侵 兩少女遭判刑10年的男子羅育祥，計畫躲進新竹豪宅的夾層密室逃避入監，疑忍不住對少女特殊偏好，今年8月底再涉略誘高雄14歲少女拘禁密室，還下藥拍不雅照。高雄地檢署昨天依加重略誘等罪嫌起訴，求處11年徒刑，高雄地院昨也裁定續押禁見。

檢方指出，羅育祥（31歲）2018年間犯下兩起下藥強制性交案件，不思悔悟，又以相似手法犯案。羅承認偏好少女，檢方認為他無法自我克制，觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，再犯風險高。

檢方也認定羅育祥葉姓妻子（19歲）、盧姓友人（37歲）及豪宅王姓管理員（29歲）涉協助掩護，甚至誤導警方查緝方向、延誤救援時間，依藏匿人犯等罪起訴，請法院從重量刑。

檢方調查，曾擔任保全的羅育祥心知性侵案恐重判，早著手於竹縣竹東的透天豪宅4樓天花板，闢建約兩坪的夾層密室；今年7月23日，羅妻到斗六警分局公正派出所謊報他為失蹤人口。

檢方發現，多次假借介紹工作誘騙少女的羅育祥，用相同手法在臉書貼文徵「電競陪玩」工讀生，高雄14歲少女上門應徵，羅陸續用信封裝現金、手機 等，寄超商 「店到店」給她，並兩度南下跟少女碰面，之後佯稱可轉正職。少女8月29日中午搭高鐵至新竹，隨即被盧載去豪宅。

羅育祥將少女帶進夾層，趁機將成分不明的藥劑摻入飲料，她喝下後昏迷無意識，羅再偷拍不雅照片。此外，他以3千元代價要盧姓男子開車帶少女手機去亂繞，棄置新北永和，誤導警方尋人，羅妻、王姓管理員見員警前來也幫忙掩護，警方9月1日第三度搜索才發現密室，救出少女。

羅育祥等4人落網皆遭收押禁見，羅妻與王姓管理員10月底獲交保。雄院昨認定羅有逃亡、滅證及反覆實施之虞裁定續押禁見，盧10萬元交保。