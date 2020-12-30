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違飛捐直升機想彌補過錯 仍無法緩起訴

記者蕭雅娟／台北30電
男子陳耀庭違法飛航Robinson-R22直升機五十五次，士林地檢署依民用航空法起訴。(本報資料照片)
男子陳耀庭違法飛航Robinson-R22直升機五十五次，士林地檢署依民用航空法起訴。(本報資料照片)

貨運業者陳耀庭涉在新北淡水飛航羅賓遜R22直升機，遭檢警偵辦，士林地檢署根據GPS飛航紀錄查出陳一年多來違法飛航55次，捐贈直升機給科技大學也無法緩起訴，依違反民用航空法55次起訴。

今年9月13日，陳從桃園龜山區大坑里陳厝坑倉庫旁空地，駕駛R22直升機、載蔡姓友人沿著海邊飛行，因機械問題，降落在淡水新市1街、義山路後又返航。檢警10月9日循線在倉庫查扣直升機等證物。

據悉，陳在台堪稱是R22界的宗師級駕駛，有澳洲合格飛行資格，但國內無可合法飛航的R22直升機，也沒有人員取得檢定證，他的行為屬無駕照、行照。

蔡姓乘客則會駕駛定翼機，同樣是飛機愛好者。9月13日陳因引擎異狀降落在孫姓朋友住處附近，孫聽到聲音外出查看，事後聲稱沒看見直升機，被依偽證罪另案偵辦中。

陳辯稱從2008年因駕駛R22直升機遭查獲「大概1年使用直升機飛航一次」。檢方根據GPS資料，發現從2019年1月13日至今年10月3日共飛行55次。

檢方懷疑，陳飛航時「故意飛在低位」規避空軍、民航局雷達掃描，避免被抓。檢方表示，直到拿出飛航紀錄，陳才坦承犯行。

陳本月21日將直升機捐贈虎尾科技大學。檢方因他竭力彌補過錯，建請法院從輕量刑。

駕照 澳洲

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