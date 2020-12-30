理專利用網銀盜領 每月還假「配息」

理專盜領又有新手法。國泰世華銀昨爆不肖理專盜領案，涉案金額達1732萬元，4名客戶受到影響，遭金管會重罰1,200萬元。該理專拿到客戶的網銀帳號、密碼，擅自將客戶保單、基金解約或贖回，且為了不被發現，每月還假借有「配息」轉帳給客戶，利用轉帳備註功能讓客戶掉以輕心。

國泰世華銀回應，此案為落實理專例行性調動時主動察覺有異，且啟動調查後第一時間通報主管機關，並聯繫可能受影響的客戶，妥善保障客戶權益。針對涉案者除依法追究，並已積極強化內部控制措施。

金管會表示，這類案件最常發生在年長客戶身上，尤其許多長者不會使用網銀，相信行員會幫忙開通網銀，行員卻趁機拿到網銀帳密。銀行局副局長林志吉呼籲民眾，不要把印鑑、密碼、存摺、網銀帳密交給行員，且確實核對對帳單 ；去銀行設定約定轉帳時，大部分可填10個帳號，若只填兩個，下面記得要打叉，以免讓不肖理專趁機設定別的帳號。

據金管會統計，今年共5家銀行爆發理專盜領案，裁罰金額達7200萬元，涉案金額高達3.36億元，遭挪用客戶達61戶。

這宗盜領案源自於國泰世華銀板橋分行一位洪姓理專，從2016年3月至今年3月間，擅自將其親友帳戶設成客戶的網銀約定轉帳帳號，並利用客戶的信任拿到網銀密碼，或利用客戶在手機自行輸入密碼後交由理專操作等時機，將資金轉到自己親友的帳戶。洪姓理專還會不定期將部分現金回存到客戶帳戶，且利用存摺的備註功能誤導客戶。

林志吉說明，銀行都有提供網銀轉帳的備註功能，該理專就在備註欄寫「某銀行高收」、「某壽險 退費」、「定存」、「基金贖回款」等字眼，客戶以為基金或保單仍持續配息，但其實理專偷偷解約後已挪用了本金，直到客戶臨櫃詢問才發現。

林志吉表示，受害客戶因相信該理專，沒有留意或研究對帳單內容，只相信理專的說明，因此未發現保單或基金被挪走。目前受害客戶的基金、保單都已恢復，客戶權益不受影響。

金管會表示，雖國泰世華銀有警覺，但控管機制未完善，且涉案時間長、金額大，加上去年也有一起理專盜領案，因此開罰1200萬元；並要求增加資本計提，同時也停止板橋分行受理新客戶辦理保險 代理業務及金錢信託1個月。