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女大生圖書館遭射精 校方：只是惡作劇

台灣新聞組／新北29日電
校方表示，教官已陪女學生至警局報案，一切已進入調查程序。（取材自臉書）
校方表示，教官已陪女學生至警局報案，一切已進入調查程序。（取材自臉書）

新北市板橋某科技大學王姓女學生指控，有男學生趁她在學校圖書館睡覺時，打手槍射精在她身上，事後校方在性平會上竟然說，「除非你被性侵！那才會考慮將男學生退學」，讓她完全無法接受。校方事後發出聲明，學校教官事後已陪同被害學生至派出所製作筆錄，全案已交由警方後續處理。

王女表示，自己當時在學校圖書館睡覺，結果出現一名陌生男學生在她旁邊打手槍，並且把射精在她的外套上，事後調監視器也都有錄到男同學逃跑的畫面，證據齊全。

王女說，沒想到自己向校方反映時，學校竟然說這是同學不懂事惡作劇，經過這次事件已經在圖書館加裝監視器，但若是希望加害者被退學是不可能的，除非自己被性侵，那學校才會考慮這樣做，讓女學生聽了完全無法接受。

涉事男大生：很後悔

據了解，高姓男學生今年大四，外表斯文，平時談吐也與常人無異。當天上午他帶著早餐到圖書館吃，見女學生坐在前面座位，又用外套蓋住身體趴睡，一時性起，於是就開始自瀆，最後將精液射在女身外套上。高男因監視器拍下全部過程，見人找上門即坦承不諱，強調自己是一時衝動，並非預謀，「很後悔自己幹出這樣的事」。

校方表示，對於加害學生的處分將會由獎懲委員來討論，並非由性評會或調查小組來決定，所以本案行為人的處分目前仍須待調查書出爐後才能確認，但若案件屬實，學校絕對會懲處學生，絕不姑息。

圖書館 性侵 會考

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