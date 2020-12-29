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逼穿女裝、頭壓冷水…補習班老師「十大酷刑」虐男童7年

記者王聖藜／台北29日電
補習班負責人林漢凌（紅衣者）到法院開庭，見媒體拍攝躲在律師後。(本報資料照片)
補習班負責人林漢凌（紅衣者）到法院開庭，見媒體拍攝躲在律師後。(本報資料照片)

補習班女負責人林漢凌，被控2006年起凌虐兩歲半男童，不但逼吞長黴菌點心、辣椒水噴臉、穿女裝，還以頭塞冷水水桶、半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空、抓雙腳頭下腳上等「十大酷刑」虐待男童，時間長達七年，造成男童創傷後壓力症候群；台北地院昨天依妨害幼童發育等罪判林女三年十月徒刑。

同案被控劉姓、金姓女老師依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑六月，得易科罰金18萬元台幣；其中金女認罪，緩刑四年，提供90小時義務勞務。皆可上訴。

2006年男童赴補習班上學，依檢方起訴資料，林女於其他孩童上課時間，指男童母親在醫院上班，男童手上有病毒，尿尿有細菌，逼男童全天戴口罩坐在教室外，禁止他喝水、吃飯、上廁所，還逼迫男童吞下已長滿黴菌點心、以辣椒水噴男童的臉、讓男童穿女裝。

檢方查出男童還曾被壓頭塞進裝滿冷水水桶、長時間半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空處罰「桂河大橋」，冬天被沖冷水，被處罰抓住雙腳、頭下腳上旋轉的「人體風火輪」。

男童曾向母親反映，但林騙稱男童好動才受傷，隔日遭林女更嚴重虐罰，男童長期隱忍，直到小學時抵抗上學轉學。

台北地院2017年3月開庭，林女否認犯行，辯稱學童是由各班導師帶班，未直接照顧男童；男童頭部撕裂傷是自己爬上CD櫃被收音機砸到，與凌虐無關。

劉姓女老師稱很少接觸男童，沒有實際負責導師工作，也否認檢方指控。不過金姓女老師認罪，稱是林女指使她虐童。

合議庭指出，林女身為經營者，施虐男童直到小學三年級，犯後飾詞狡辯，有嚴懲必要；劉女、金女也共犯虐童案，也須負刑事責任，考量金女認罪、賠錢獲諒解，給金女緩刑宣告。

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