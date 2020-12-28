好驚險 !消防員撤出火場20秒 油槽爆炸

台中市和平區一間香菇寮昨天凌晨大火，消防隊員冒險搶救。(圖：台中市消防局提供)

台中市和平山區一間香菇寮昨天凌晨失火，屋內貯放柴油和瓦斯桶，屋主夫妻睡夢中驚醒，光腳跳窗逃生；三名消防隊員爬進火場搶救時，因空氣瓶殘壓警報器響起暫撤火場，爬出屋外不到20秒，屋內柴油槽爆炸，消防員驚險一瞬間，嚇出一身冷汗。

台中市消防局昨天凌晨4時29分獲報，和平區東關路有臨時屋火警，4個分隊馳援，還沒到火場，在松鶴部落橋頭就已看到火光。

谷關分隊最先抵達，現場是香菇寮，已全面燃燒，得知存放柴油及瓦斯桶，再請求加派化學車支援。

東勢消防分隊接著趕到，小隊長章智鈞見火勢猛烈，屋內住宅警報器一直響， 因屋內放柴油需盡速對油槽射水降溫，他和兩名隊員布水線從破壞缺口爬進屋內冒險搶救。

該缺口只能供一人進出，三人陸續爬進火場，看到屋內柴油槽地面有油流出，情況危急，正射水搶救時，空氣呼吸瓶殘壓警報器突響起，瓶內空氣剩餘不到五分鐘，章智鈞決定先撤出，三人再從原缺口陸續爬出，不到20秒屋內柴油槽爆炸，油槽頂端炸出多個大洞，火舌竄升，整個香菇寮炸毀，屋頂塌陷，幸好未引爆屋內瓦斯桶。

楊姓屋主說，他與妻子睡夢中，被火燒爆裂聲和警報聲吵醒，他打開客廳看到火勢很大，夫妻倆打開房間窗戶直接跳出逃生，鞋子都來不及穿；香菇寮因有推土機和堆高機需用柴油才會儲油，油槽高2公尺，可裝6000公升油，火警前只剩部分殘油。

火勢昨天上午6多撲滅火勢，香菇寮和存放柴油全燒光，幸好無人員受傷，起火原因待查。