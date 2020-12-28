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多金男網吐苦水稱被剝160萬 警卻認出他是詐騙首腦

記者陳宏睿／台中28日電
刑事局在今年初查獲呂姓男子與共犯22人，呂利用剝皮酒店手法，找來酒店妹向酒客詐財，不法獲利達千萬。(圖：讀者提供)
刑事局在今年初查獲呂姓男子與共犯22人，呂利用剝皮酒店手法，找來酒店妹向酒客詐財，不法獲利達千萬。(圖：讀者提供)

臉書社團「爆廢公社」前天有一篇呂姓男子的貼文，描述自己與一名網路認識的女子交往，3個月間付出了160萬(台幣，下同)，帶女子吃大餐、買名牌，最後慘遭分手，交往期間僅發生過一次關係，引發數千名網友按讚討論，因呂未將自己的臉打碼，有辦案人員認出，呂就是今年3月間被刑事局查獲的剝皮詐騙首腦，懷疑呂的貼文「動機恐不單純」，呼籲民眾提高警覺。

據查，呂姓男子（25歲）在26日時在臉書社團「爆廢公社」發布一篇2000多字的貼文，提及他與一名網路認識的女子交往3個月，帶女子吃高級大餐、買名牌，短短3個月間，就在女子身上花了160萬，但卻慘遭分手，還吐苦水在交往期間，僅與女子發生過一次關係，呂將兩人的合照、吃過的高級大餐、買過的名牌清單，都上傳到貼文裡，呂只將女子的臉打碼，沒有把自己的臉打碼，發文短短2天時間，已有超過5000名網友按讚討論，甚至也引來媒體報導。

不過有辦案人員認出，發文的呂姓男子就是今年初才被刑事局查獲詐騙集團首腦，呂的犯案手法是從一家台北市的剝皮酒店取得酒客名單後，夥同多名酒店小姐，藉通訊軟體LINE與被害男子聊天，以「家人住院、過世、欠錢」等劇情博取同情，再由旗下酒店妹出面拿錢。

呂姓男子等人在去年1月至7月犯案短短半年，不法獲利就達千萬，當時刑事局查獲22人，都依詐欺等罪送辦，全案已由台中地檢署偵結起訴，並在台中地院審理中。

辦案人員指出，呂姓男子雖然在文中自稱是禮儀師，但實際上他過去就利用類似的「剝皮」手法，向人詐取不法利益，呂本身就是剝皮的老本行，「很懷疑他自己會變被害人」，且呂十分會編造故事，因此也不排除，呂是利用在網路編造故事，營造自己多情、多金形象後，進而牟取不當利益，提醒民眾要提高警覺，若有牽涉到金錢，還是需向刑事局、165反詐騙專線查證，以免受騙上當。

呂姓網友26日在臉書社團發布貼文，描述自己與女子交往3個月，付出160萬台幣的經...
呂姓網友26日在臉書社團發布貼文，描述自己與女子交往3個月，付出160萬台幣的經歷，但被警方認出是詐騙集團首腦。(取材自臉書爆廢公社)

詐騙集團 臉書 詐欺

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