涉嫌偷拿同事茶葉、水餃… 警官被活逮

台中市警局保安科警官，因貪圖小便宜，涉嫌竊取同僚的茶葉、水餃、線香等財物。(本報資料照片)

台中市警局保安科兩線三星 張姓警務正，因貪圖小便宜，涉嫌竊取同僚的茶葉、水餃、線香等財物，市警局督察室接獲反映後展開調查，本月19日張男以手推車搬運贓物時，當遭被督察人員人贓俱獲，另在張男的租屋處，查獲失竊的茶葉等物品，全案依竊盜、贓物罪函送法辦。

張男（36歲）接受調查時否認行竊，辯稱「這些都是我的」，目前張男已被調離現職，最重將面臨免職處分，4名被害人中，有兩人還是副局長的秘書。

據了解，張男原本在台北市警局服務，兩年前降調回台中，案發前任職市警局保安科員，平日個性低調，少與同事交往互動，今年10月至12月間，市警局督察室接獲反映，指張男手腳不乾淨，辦公室的茶葉禮盒、冰箱的水餃、官方的馬克杯宣導品，以及擺放在辦公室的線香都不翼而飛。

督察室獲報暗中調查，39日上午，張男在市警局地下室用手推車搬運物品，正好被督察組長發現，當場制止，並發現手推車上有茶葉等贓物，但張男矢口否認，警方採集指紋後，報請台中地檢署指揮偵辦。

市警局在聖誕夜當天前往張男在北屯區的租物處搜索，查獲茶葉十餘盒、四組馬克杯等物品，不過張男面對警方詢問時，堅持否認涉案，供稱這茶葉都已開封，是自己的個人物品。

據了解，台中市警局尚未召開考績會，但警方人士說，張男最重恐面臨一次記兩大過免職的處分。市警局表示，全案是內部主動查處，依法從嚴究辦，會要求各級幹部嚴管勤教，禁絕類似案件再發生。