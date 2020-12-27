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清涼辣妹舉牌「求找乾爹」酒吧噱頭？警：無法可管

記者廖炳棋／台北27日電
一名巨乳正妹坐在西門町，身前掛著「求找乾爹」厚紙板，引發網路及路過民眾的關注。(記者廖炳棋/翻攝網路)
一名巨乳正妹坐在西門町，身前掛著「求找乾爹」厚紙板，引發網路及路過民眾的關注。(記者廖炳棋/翻攝網路)

台北市西門町行人徒步區及信義威秀香堤大道，昨天分別有兩名身材火辣正妹坐在地上，掛著「求找乾爹」的厚紙板上寫著：「不用有錢，陪我喝酒就好，我沒喝醉不能倒」，有人懷疑是酒店、或酒商噱頭，但也有覺得過頭了，甚至藏性暗示，不過，正妹不肯吐實，轄區警方無法可管，詢問後勸離。

來源：聯合新聞網

警方指出，由於正妹的厚紙板上雖然寫著求找乾爹的訊息，但因為通篇文字內並無涉及性交易及包養等字眼，因此並無罰則可辦；此外如果是酒吧、酒店的促銷手法，引來民眾圍觀導致交通不便，雖然可能觸犯交通處罰條例，但因為正妹是坐在行人徒步區，也沒有坐在路中央是坐在靠近騎樓，因此能否處罰還有討論空間。

穿吊帶背心的巨乳正妹坐在西門行人徒步區時，引來大批逛街民眾圍觀，這時有人報警聲稱有民眾需要協助，轄區西門町派出所立即派員到場關心，據了解，警員到場後先是詢問正妹是否需要協助，但正妹表示不用，這時正妹旁邊有一名自稱是她的女友人，也說不用警方幫忙。

警方這時先勸兩名女子離開，以免引來民眾更大圍觀，並留下正妹的聯絡方式，據了解正妹今年28歲，但她從頭到尾，沒有透露這麼做的原因以及她的職業；事後警方試圖要加厚紙板上的Line帳號，但帳號加入朋友的人數已經達到帳號上限，根本加不進去。

警方指出，先前蘿莉塔妹倪安在西門町街頭徵男友引發熱議，因此警方第一時間還以為正妹是來蹭蘿莉塔妹行動的熱度，但後來發現同一時間在信義區香堤大道，也有另一名正妹做同樣舉動及同樣厚紙板，因此研判可能是酒吧或酒店的最新廣告手法。

一名巨乳正妹坐在西門町，身前掛著「求找乾爹」厚紙板，引發網路及路過民眾的關注，警...
一名巨乳正妹坐在西門町，身前掛著「求找乾爹」厚紙板，引發網路及路過民眾的關注，警方及媒體要加入正妹的line帳號，已經超過加友上限無法加入。(記者廖炳棋/翻攝網路)
一名巨乳正妹坐在西門町，身前掛著「求找乾爹」厚紙板，引發網路及路過民眾的關注。(...
一名巨乳正妹坐在西門町，身前掛著「求找乾爹」厚紙板，引發網路及路過民眾的關注。(記者廖炳棋/翻攝網路)

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