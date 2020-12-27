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台南雙屍命案9次判死變無罪 他冤獄18年獲賠2391萬

記者邵心杰╱台南27日電
台南歸仁雙屍命案，原被判處死刑的被告謝志宏今年5月改判無罪，他獲知判決興奮與人擁抱。（本報資料照片）
台南歸仁雙屍命案，原被判處死刑的被告謝志宏今年5月改判無罪，他獲知判決興奮與人擁抱。（本報資料照片）

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判九次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為當年的警詢錄音帶消失，同案共犯證詞可信度有疑，逆轉改判謝無罪確定；謝因案遭關押18年，總共6834天，法院裁定1日3500元（台幣，下同）折算，補償2391萬9000元（約85.3萬美元），但謝認為冤賠偏低，會聲請覆審。

謝志宏冤獄賠償金是史上第三高，僅次於江國慶案的1億餘元及徐自強案的2800餘萬元。

律師涂欣成說，法院主要依公務員違法與否及謝志宏所受的損害，綜合考量後做出裁量，但多在陳述公務員沒有問題，少著墨謝所受的損害，比例明顯失衡，謝面對死刑威脅，遭關押6834天所受損害，以1日3500元折算明顯偏低。

涂欣成表示，更四審時，謝志宏否認犯罪，法院應依職權調查外，謝當庭也多次提及自白是出於不正方法，違反任意性，辯護人要求調閱錄音帶等資料，但當年沒有錄音帶或沒有錄音，是公務員的過失，因此聲請刑事補償以1日5000元折算、共3417萬元。

謝志宏說，「這不是金額的問題」，而是在刑事補償決定書內容，相關單位把責任撇得一乾二淨，令人無法接受。他與律師討論過後，決定再提覆審。

台南高分院合議庭指出，本件再審判決已敘明是因警方製作前述二次筆錄時未錄音、錄影，偵查機關違反刑事訴訟法相關規定，認應無證據能力，不得採為證據。謝志宏在警詢的自白，因供述違反任意性，排除證據能力，但未定確實有遭警方刑求。

合議庭認為，謝志宏遭羈押，無法逕予歸咎警方行為有違法或不當，謝及辯護人因在訴訟上對請求人有利事實主張及證據調查的聲請，仍有忽略之處。

台南高分院審酌，謝志宏自2000年6月28日起被羈押後，直至2019年3月14日釋放，歷時近20年的訴訟煎熬，羈押期間所受財產、精神、名譽的減損、自由受拘束等情狀，以謝羈押期間生活水準、物價指數及幣值等差異，以每日補償3500元為適當。

刑事訴訟 三高 美元

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